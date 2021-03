Paula Usero, la revelación de 'Luimelia' pide paso... y el Goya

En los últimos años hemos descubierto lo que era un ‘shippeo’, algo que realmente en la ficción se había hecho siempre pero que ahora se definía con un nuevo término. Básicamente es desear que dos personajes de la ficción -o de la realidad- tengan una relación sentimental. Ves que hay química, que se entienden, y quieres que sean felices y coman perdices. Ya en la época actual ese anhelo se consolidó creando un término conjunto para esas parejas. Así hemos vivido el fenómeno 'Brangelina', que hablaba de la relación de Brad Pitt y Angelina Jolie.

En España ha habido un 'shippeo' que no tienen nada que envidiar a los de Hollywood. Uno que hasta ha dado pie a una serie propia y que ha aupado a sus actrices en fenómenos de masas para los jóvenes. Se trata de 'Luimelia', la unión de Luisita y Amelia, los personajes que interpretaban las actrices Paula Usero y Carol Rovira. Les dieron vida durante casi 500 capítulos, y rompieron el tabú de las telenovelas de época que se emiten a diario en la sobremesa de las cadenas en abierto. Aquellas dos chicas se enamoraban, sufrían, desafiaban a todos… y también enamoraron al público. Especialmente a los más jóvenes.

Antena 3 no dejó escapar la oportunidad, y les dio una serie para ellas solas. Se llamaba así, Luimelia, y es uno de sus mayores éxitos en Atresplayer premium, su plataforma de contenido de pago. Detrás de esos personajes hay dos actrices que también quieren romper el cascarón de los personajes que les dieron la fama, y 2020 es el año en el que hemos visto que lo ha logrado Paula Usero, que está nominada al Goya a la Mejor actriz revelación gracias a su interpretación en La boda de Rosa, donde interpreta con verdad y sentimientos a flor de piel a la hija de Candela Peña. A unos pocos días de la gala asegura que se encuentra muy nerviosa, exactamente “cagada de miedo”, pero también disfrutando de algo que le pasa a muy pocos.

Su papel es un regalo de Icíar Bollaín, que trabajó con ella en El Olivo pero en muy pocas escenas. Se quedó con ganas de más y ahora le ha dado este bombón. “Pensé que no iba a suceder, me vio en el casting y fueron todas muy generosas conmigo, y ella me preguntó que dónde había estado estos años. Me recordaba más pequeña, más poquita cosa, porque el papel de El Olivo era muy pequeño y esto es un regalo muy bonito”, cuenta a EL ESPAÑOL.

‘La boda de Rosa’.

Una película que llegó como un soplo de aire fresco a unos cines que acababan de reabrir y pensaban que podían sobrevivir, y Paula Usero cree que parte de la magia de esta película es esa “luminosidad que transmite Valencia -donde ella nació” y esa familia en la que te reconoces, “porque es absorbente, pero es disfrutona”. Una familia en la que la madre es una Candela Peña que “le pasa como a mí, que es un torbellino, pero que cuando llega a rodar está enfocada, es generosa y te enseña mucho sólo verla trabajar. Lleva todo atado, sabe lo que quiere y hemos trabajado muy bien juntas. Desde los ensayos tuvimos mucha conexión y hablábamos mucho por teléfono, nos mandábamos mensajes y eso ayudó a forjar esa relación”.

Mientras tanto sigue con Luimelia, la serie en la que ha podido hasta escribir un guion y que la ha convertido en un fenómeno de masas. Sus fans se volcaron con el estreno de la película, y todo “porque son fieles a una persona, que en este caso soy yo y van a muerte con todo lo que hago y lo disfrutan un montón, y es muy bonito que se provoque esto y que se veann reflejadas en estos personajes, muchas escribían y decían que ellas también eran como Rosa”.

Sin embargo, la exposición pública no la lleva también: “No me gusta sentirme muy protagonista, me siento desubicada y no quiero ser el centro de atención, no es mi lugar. Es bonito ver cómo te apoyan incondicionalmente, pero a veces es difícil de llevar. Yo me juzgo mucho, soy muy exigente y creo que este reconocimiento público no me lo merezco y que es demasiado. Hay que saber gestionarlo, y yo a día de hoy, no me lo creo”.

Faltan referentes, películas y series con dos tías que se quieren y donde lo imposible es pagar el alquiler, no su amor

Todo esto con el boom de la serie de Luimelia, una serie para los fans y un regalo para todo el equipo y cuyo éxito, Paula Usero cree que radica en que rompe con “la falta de referentes y de historias de series con dos tías que se quieren y donde lo imposible es pagar el alquiler no su amor”. “Parte del éxito es que es muy fresca, habla de cosas cotidianas de forma sencilla y honesta y reflejada que el colectivo LGTBI ya no quiere historias que les muestre que todo es un imposible, sino que quieren historias donde se vean reflejadas, es que siempre se cuentan las mismas historias y también con las historia heterosexuales, que deberían rompan con el mito romántico que es siempre lo mismo”, subraya.

Una serie que también es importante. La ficción como punta de lanza para crear referentes y que esto sea “lo normal y no lo extraordinario, porque si no nunca se verá con naturalidad que dos chicos se besen en el metro. Cómo no va a haber agresiones contra el colectivo si no nos han educado y no nos educan bien. Consumimos muchas series, películas y webseries y siempre son la misma historia de un tío y una tía. Nunca hay dos chicas. Nunca hay mujeres sin sexualizar”, dice con contundencia. El futuro es suyo, el de una joven que dice las cosas con una naturalidad apabullante y que ha convertido una telenovela en un arma por la igualdad. Ojalá muchas Paulas Usero en esta industria.