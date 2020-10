Muere Marge Champion, la modelo de Disney para 'Blancanieves', a los 101 años

Marge Champion, actriz y bailarina que fue modelo para la creación de Blancanieves en el icónico clásico de Disney de 1937, ha muerto a los 101 años. Con una extensa carrera en musicales de teatro y cine, en 1957 tuvo su propio programa de televisión. La artista llevaba retirada del mundo del espectáculo desde 1982.

Según informa Deadline, fue su hijo, Gregg Champion, quien informó del deceso de su progenitora. Hija de un profesor de danza, Champion nació el 2 de septiembre de 1919 con el nombre de Marjorie Celeste Belcher. La artista ya tenía cierta trayectoria cuando fue reclutada por Disney para convertirse en el modelo de movimiento de la princesa protagonista de Blancanieves y los siete enanitos.

Ese mismo año, contrajo matrimonio con Art Babbitt, uno de los grandes animadores de la primera etapa de la factoría, del cual se divorció en 1940. Champion no solo sirvió de modelo para el papel de Blancanieves, también lo fue para el Hada Azul de Pinocho y los hipopótamos que eran bailarinas de ballet en Fantasía.

Fue cuando se casó con su segundo esposo, Gower Champion, cuando la intérprete comenzó a gozar de popularidad, al convertirse ambos en la primera pareja de baile reconocida de la televisión gracias a sus apariciones en Admiral Broadway Revue, el programa de variedades de la NBC que presentaba Sid Caesar en 1949.

Su popularidad como pareja de baile los llevó a participar en varios programas de televisión como The Philco Television Playhouse, The Ed Sullivan Show o The Dinah Shore Chevy Show, llegando a tener su propio programa en 1957, The Marge and Gower Champion Show.

También fue coreógrafa

La pareja se pasó al cine con el musical Mr. Music, dirigido por Richard Haydn y protagonizado por Bing Crosby y se les volvió a ver en Magnolia, protagonizada por Kathryn Grayson y Ava Gardner; El amor nació en París, dirigida por Mervyn LeRoy, o Everything I Have Is Yours, que protagonizó la dupla.

Aunque el tándem artístico se disolvió en 1960, la pareja no se divorciaría hasta 13 años más tarde, manteniendo la actriz su apellido de casada como nombre artístico. Champion continuó apareciendo en cine y televisión, en películas como El guateque o El nadador y en series como Antología o Expectación.

En 1975, ganó un Emmy a la mejor coreografía gracias a su trabajo en el telefilme La reina del baile. Dos años después, contrajo matrimonio con el director Boris Sagal, con el que estuvo hasta la muerte de él, en 1981. Tras una aparición en Fama, Champion se retiró de su carrera profesional en 1982.