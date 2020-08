Las mejores películas de terror que no te puedes perder en Netflix, Amazon, HBO y Movistar

A todos nos gusta pasar miedo. Es una sensación catártica. Tanto en la sala de cine como en tu televisor, el terror es uno de los géneros más potentes y divertidos, por eso el terror tiene algunas de las mejores películas de la historia. Por eso hemos seleccionado una selección especial de películas de terror. Hay algunos clásicos populares, como El Resplandor y El Exorcista, y también algunas producciones nuevas que quizás han pasado desapercibidas, como El silencio.

El silencio (Netflix)

Esta producción de Netflix, estrenada en 2019, nos muestra un mundo asediado por criaturas aterradoras que cazan a los humanos guiándose por sus sonidos. Para escapar de esta especie primitiva, la joven Ally Andrews (Kiernan Shipka) emprende un peligroso viaje junto a su familia. Consiguen refugiarse en una granja misteriosa, en donde descubrirán una siniestra secta.

1922 (Netflix)

El asesinato de Arlette James (Molly Parker) en manos de su esposo Wilfred (Thomas Jane), con ayuda de su hijo Henry (Dylan Schmid), es el disparador de esta película basada en la novela homónima de Stephen King, uno de los escritores más aclamados del género.

El cuerpo de la mujer es enterrado en la granja en la que vive la familia. El plan parece haber salido a la perfección hasta que aparecen ratas provenientes del pozo en donde está el cadáver. Perseguido por su difunta esposa, Wilfred empieza a sufrir un deterioro emocional y físico.

Fotograma de Hereditary.

Hereditary (Amazon Prime)

Annie Graham (Toni Collete) acaba de perder a su madre, una mujer que la atormentó desde que era pequeña con rituales extraños. Su hija, quien tenía una relación muy cercana con su abuela, empieza a tener comportamientos extraños.

Decide investigar qué es lo que está pasando, pero rápidamente se topará con entidades paranormales que están acechando a su familia desde hace años. El motivo de estos sucesos podría ser hereditario...

Expediente Warren (Amazon Prime)

El matrimonio Perron y sus cinco hijas se mudan a una granja en Harrisville. Todo marcha sobre ruedas hasta que empiezan a aparecer indicios de que algo no va bien en esa casa. La primera señal la da su perra Sadie, que ladra constantemente y se niega a entrar.

Una de las hijas descubre un sótano, en donde encuentra una misteriosa caja musical. Al día siguiente, empiezan a suceder cosas extrañas, por lo que la familia recurre al matrimonio Warren, dos investigadores de fenómenos paranormales que acuden a la granja para determinar qué es lo que está pasando.

¡Déjame salir! (Amazon Prime)

Chris (Daniel Kaluuya) es un joven afroamericano que le va muy bien como fotógrafo. Hace cinco meses que sale con Rose (Allison Williams), una chica blanca. Aunque no está del todo convencido, decide aceptar la invitación de su novia para conocer a su familia. La pareja hace una escapada de fin de semana y Chris conoce a los Armitage, quienes no saben que el muchacho es negro. Al principio todo es amable y políticamente correcto, pero el joven no tardará en hacer inquietantes descubrimientos sobre la familia.

El resplandor.

El Resplandor (Movistar +)

Dirigida por el gran Stanley Kubrick y protagonizada por el siempre genial Jack Nicholson, “El Resplandor”, estrenada en 1980, es un clásico y una referencia absoluta del género de terror y suspenso. Basada en la novela homónima de Stephen King, la trama sigue a Jack Torrance, un escritor y ex profesor que acepta un empleo como vigilante de un hotel en las montañas de Colorado durante toda la temporada invernal. Pero, al poco tiempo de instalarse allí con su esposa y su hijo de cinco años, el hombre empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad...

El Exorcista (Movistar +)

Otro clásico ineludible del género. Basada en el exitoso libro “El Exorcista” de William Petter Blatty, guionista del film, la trama está centrada en Regan MacNeil (Linda Blair), una niña de 12 años que empieza a sufrir cambios sorprendentes y peligrosos. La joven sufre notorias alteraciones metabólicas y tiene comportamientos muy extraños. Las crisis son cada vez más frecuentes y su madre, la actriz Chris MacNeil (Ellen Burstyn), ya ha hecho todo tipo de consultas médicas sin obtener respuestas.

La situación se agrava y es entonces que un doctor le recomienda a Chris llevar a cabo un exorcismo En un principio la mujer duda, pero finalmente decide acudir al Padre Karras, un sacerdote de un Monasterio Jesuita cercano a su casa.

Fotograma de REC

REC (Movistar +)

Definitivamente, una de las mejores películas españolas de terror. La reportera Ángela Vidal (Manuela Velasco) y el camarógrafo Pablo producen un programa nocturno de Barcelona, “Mientras usted duerme”, en donde hacen reportajes a trabajadores nocturnos.

Una noche, la temática elegida eran los bomberos. Todo está muy tranquilo hasta que reciben una llamada de emergencia proveniente de un edificio del centro de la ciudad. Por supuesto, los periodistas acompañan a la brigada. La situación es extraña: una señora se ha encerrado y no para de gritar. Los ruidos son cada vez más extraños y cuando deciden entrar por la fuerza, empiezan a sucederse una serie de hechos terroríficos.

La Huérfana (HBO)

Tras la muerte de uno de sus tres hijos, Kate (Vera Farmiga) y John Coleman (Peter Skarsgard) están completamente destruidos. La pareja decide adoptar a Esther, una niña rusa de 9 años. La pequeña Max, de 5 años, sorda y muda, la acoge de inmediato, mientras que Daniel, de 12, es más distante. Lo que la familia no sabe es que Esther no es lo que aparenta. Ha tenido una vida marcada por acontecimientos extraños, que no tardarán en manifestarse y que pondrán en peligro al matrimonio y sus dos hijos.

IT (HBO)

Una de las últimas grandes producciones del género es este film dirigido por el argentino Andrés Muschietti, basado en la novela homónima de Stephen King. La película está ambientada en los años ´80 en el pequeño pueblo ficticio de Derry, en el estado norteamericano de Maine. Durante un verano, una serie de extrañas muertes ha provocado pánico y terror entre la comunidad.

Un grupo de siete niños, conocido como “El club de los perdedores”, decide unirse en la peligrosa misión de encontrar al asesino que aterra a su pueblo. Pronto descubrirán que quien está detrás de todo es un terrorífico personaje que se viste de payaso.