Amaia: “Han atacado mi aspecto físico por ser mujer, lo vivo cada día"

Paquita Salas tenía muy claro que cuando alguien dice un nombre y sin necesidad de añadir el apellido todo el mundo sabe a quién se refiere es que eres una estrella. En su caso hablaba de actrices 360, pero todos sabemos a qué se refería. Ahora, cuando alguien dice Amaia, todos pensamos en la misma. No es en la excantante de La oreja de Van Gogh, tampoco en la actriz, sino en aquella chica que conquistó a todos en Operación Triunfo con su voz y su frescura y ha llegado a la industria musical como un torbellino.

Realmente se apellida Romero, tiene sólo 20 años, nació en Pamplona y a pesar de su juventud ha dado la vuelta a todos los tópicos que venían vinculados al talent show más famoso de España. No se plegó a las exigencias de la industria, y cuando salió coronada como vencedora no sacó un single a toda prisa, compuesta por otro y destinada a reventar en las radiofórmulas. Prefirió parar, componer ella, respirar y tomar distancia. Pasaban los meses y sus fans se ponían nerviosos.

Por primera vez una ‘triunfita’ tomaba las riendas de su carrera y hacía lo que le daba la gana. Tanto en redes, como en los conciertos… y eso no gustó a todos. En esa libertad absoluta se desmarca ahora con una canción compuesta para la película Legado en los huesos, que se estrena el 5 de diciembre y supone la segunda entrega de las versiones cinematográficas de ‘la trilogía del Baztán’. Una canción, Luz y Sombra, que ha compuesto con La estrella de David y que mantiene la esencia de sus primeras canciones.

Entrevista a Amaia Romero Carmen Suárez

¿Cómo ha sido este pequeño salto al cine para crear la canción de Legado en los huesos?

No me acuerdo quién me lo dijo, pero me llegó que había una propuesta de una película para que hiciera una canción, y estaba rodada en Navarra, gran parte en Pamplona, y en un primer momento me pareció un reto del que no me veía capaz, el de hacer una canción para una película. Una cosa son mis canciones, o el disco, que son cosas que van sobre mí, pero una película me daba miedo y pensaba que se me iba a hacer grande. Luego la escribí con La estrella de David y nos salió bastante fácil, de hecho la hicimos como en una mañana, un proceso muy rápido y no fui consciente hasta ahora de que he hecho una canción para una película, y me parece increíble.

¿Eres cinéfila?

Sí, me gustan mucho las películas, el cine en general.

¿Cuál es la última que te ha gustado?

Hace poco vi El Grinch, que no la había visto, la de Jim Carrey, y me gustó muchísimo, me dio pena no haberla visto de pequeña.

¿Componer tú la canción era una condición imprescindible para hacerlo?

Sí, quería hacerla yo, y me encajaba bien no sólo cantarla. Tiene sentido porque está rodado allí, y me siento conectada con la película sólo porque esté rodada en Pamplona, en realidad, y porque la primera parte la había visto. A partir de ahora todo lo que cante, excepto algunas versiones, tengo que haber participado en la composición. No solo en la película, sino en todo lo que haga en general.

Acabas de empezar tu carrera y sin embargo gozas de una libertad que es una rareza. ¿Ha costado conseguirla, da vértigo tenerla?

Me costó conseguir esta libertad, y al principio pasé de cero a cien en poco tiempo. Estaba bastante perdida, pero cuando la conseguí dije ‘¿ahora qué hago?’. No tenía experiencia de nada, tenía las riendas de todo, pero no sabía qué hacer. Voy aprendiendo poco a poco, con cuidado, pero todo se me sigue haciendo grande. No sólo la composición, sino el mundo en general, me da un poco de miedo, pero me enfrento a él.

Siempre se dice que el mundo de la música, el del cine, está lleno de egos y de envidias, ¿las has sufrido?

No tanto… sí lo he visto en los ‘fandoms’, que hay peleas. A mí me divierte, me lo paso bastante bien leyendo estas cosas, pero a nivel personal y con gente y compañeros, la verdad es que no he notado rivalidad.

Amaia ha sacado su primer disco y ahora compone una nueva canción. Carmen Suárez

Estás ausente en redes sociales, ¿es una forma protegerte de una sobreexposición o de los comentarios o simplemente es que no te va?

No es que no me vaya, yo de hecho estoy todo el día en Instagram, me encanta, cotilleo a todo el mundo en Instagram. Lo uso muchísimo, pero no me sale subir cosas, no sé bien como subirlas, o ni me lo planteo y pasa un mes y digo ‘jo, no he hecho nada’, pero no hay una explicación. Es que no me acuerdo o no me sale de forma natural. Sólo me gusta subir cosas cuando me gustan o me apetece, o cuando es algo necesario que forma parte del trabajo, pero así de repente un día no me sale, pero me he planteado usarlo más... pero llevo planteándomelo esto dos años.

Hablar en redes tiene también consecuencias, mira lo que pasó con Rosalía cuando dijo Fuck Vox, ¿tienes miedo a decir algo así y que cause tal polémica?

No, me gusta decir algo y que sea polémico, eso me gusta, pero no me da miedo. Yo no oculto nada, no me da miedo.

¿Entonces crees en el compromiso político y en el activismo del artista?

Sí, yo creo que hay que aprovechar la audiencia, la gente que te sigue, y es verdad que yo, por mí misma, lo podría aprovechar mejor. Tendría que mojarme más en muchos temas... no sé por qué no lo hago y debería hacerlo, pero no me sale... pero debería hacerlo y aprovecharlo.

¿Cómo vives una exposición tan grande y tan de repente que hace que cada cosa que haces se comente?

Poco a poco me voy acostumbrando, pero al principio lo vivía como si fuera otra persona, como desde fuera, no era consciente de que eso me pasara a mí. Me dejaba llevar, pero no era consciente de lo que me estaba pasando.

¿Crees que se te ha atacado más por ser mujer?

Creo que sí, sobre todo a nivel imagen y aspecto físico, eso lo he notado bastante. Es que en muchas cosas, en la ropa que llevas, el maquillaje, el peinado... se te critica todo por ser mujer, y eso lo he vivido y lo veo todos los días prácticamente.

Rosalía ya ha actuado en una escena pequeña con Almodóvar, ¿tú te ves actuando?

Sí, me gustaría. Siempre me ha llamado la atención el cine, el teatro, actuar... yo creo que no se me daría mal del todo.