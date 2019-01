Pedro Sánchez huye de los Goya: el plantón del presidente en la noche del cine español

En los últimos años la gala de los Goya se había acostumbrado a una foto, la de los políticos posando en la alfombra roja y prometiendo todo al cine español. La bajada del IVA, más dinero para el ICAA, incentivos fiscales… la oposición se peleaba por ir, y todos ellos hacían política a golpe de gala.

Aprovechaban el desdén con el que Mariano Rajoy trató al cine español durante todos sus años de presidente. No le interesaba su cine. No veía sus películas, no las conocía y se jactaba de ello. Por si fuera poco machacó a su industria con un IVA cultural y unas ayudas paupérrimas a la cola europea. Eso sí, Rajoy mandaba al campechano Méndez de Vigo, que lo mismo cantaba el ‘cine, cine, más cine por favor’ de Aute que posaba con el presidente de la Academia. Alejaba así la sombra de José Ignacio Wert, que incluso siendo ministro del sector pasó de ir a la ceremonia.

Uno de los más activos en las maratonianas alfombras rojas de los últimos años ha sido Pedro Sánchez. En 2016 apareció fulgurante, en 2017 no pudo acudir porque una gestora había tomado el control de PSOE y le había relegado, pero en 2018 volvió por sus fueros y le tuvimos posando con su abanico de 'Más mujeres', el lema de la última gala.

Sánchez junto a Iglesias en la gala de los Goya. EFE

Había interés en qué hacía Sánchez en su primer año como presidente del Gobierno. Después de mostrar mil veces su apoyo al cine y guiñarle el ojo en los presupuestos, lo lógico hubiera sido que asistiera a Sevilla, donde se celebrarán unos Goya que por segunda vez en su historia salen de Madrid. Craso error. Sánchez no irá a la ceremonia tal como ha podido saber este periódico.

Fuentes de la Academia de Cine así lo confirman, igual que lo hacen desde Moncloa, donde no informan del motivo de esta ausencia. En estos momentos se encuentra de gira por Latinoamérica, pero el viernes ya presidirá en Moncloa el Consejo de Ministros, por lo que se encontraría disponible para acudir a la ceremonia del sábado. Además, las mismas fuentes del gobierno añaden que su próximo viaje internacional no será hasta el 7 de febrero, cuando realice una visita al Consejo de Europa y el TEDH.

¿Dónde estará Pedro Sánchez para no ir al evento más importante de nuestra industria y donde se celebra ese arte que tanto le ha interesado en años anteriores? Según fuentes del PSOE, acudirá a un mitín en Zaragoza, dejando plantado al cine español por entrar en plena precampaña de cara a las autonómicas.

En su primer año Sánchez ha preferido imitar a Rajoy, que no acudió nunca, en vez de a Zapatero, único presidente que lo hizo y que en su primer año como presidente demostró su apoyo acudiendo a la gala de los Goya. En su defecto, acudirá, como es lógico, el Ministro de Cultura, José Guirao, la directora del Instituto de la Cinematografía, Beatriz Navas, y la responsable de la cartera de educación, Isabel Ceelá. Responsables de poner rostro a la ausencia que todo el mundo comentará el sábado en la alfombra roja.