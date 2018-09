Isaki Lacuesta hace historia y gana su segunda Concha de Oro con ‘Entre dos aguas’

Isaki Lacuesta ha hecho historia en el Festival de Cine de San Sebastián al lograr su segunda Concha de Oro por Entre dos aguas, su película más personal y en la que ha trabajado durante años. El filme es la secuela de La leyenda del tiempo, su mezcla de documental y ficción que seguía los sueños de dos hermanos gitanos: Isra y Cheíto. Aquellos niños han crecido y los sueños se han quedado ahogados en el agua sucia de San Fernando en Cádiz, donde malviven e intentan escapar en un sistema que no les ayuda.

La crisis y el abandono de la gente que vive en los márgenes captada con la mirada limpia de Lacuesta, que deja que todo fluya hasta sacar la verdad en Entre dos aguas. Nadie sabe cuánto hay de verdad y cuánto de dramatización, pero el particular Boyhood del director fue la favorita desde su proyección en las últimas jornadas y que el jurado ha elegido por "absoluta unanimidad".

El director catalán se convierte en el segundo español en conseguir dos Concha de Oro (el anterior fue Imanol Uribe al que habría que sumar a Manuel Gutiérrez-Aragón, que tiene una Concha de Oro y una victoria en 1982 en una edición sin premios oficiales), y exorciza sus demonios personales. Aquella primera victoria por Los pasos dobles supo amarga por la reacción furibunda de la crítica.

Fotograma de Entre dos aguas.

Lacuesta no había vuelto a concursar desde entonces -estuvo fuera de concurso por Murieron por encima de sus posibilidades- y el regreso saca la espina y le corona como uno de los grandes autores españoles del cine actual. Iguala también a otros históricos que lograron dos Concha de Oro como Francis Ford Coppola, Arturo Ripstein y Bahman Ghobadi.

El cine español completó su presencia en el palmarés con el premio al Mejor Guion para Yuli, la película de Icíar Bollaín escrita por Paul Laverty, que compartió el premio con Louis Garrell y Jean-Claude Carrière, mítico escritor de las películas de Buñuel. Laverty no desaprovechó la oportunidad para hacer un discurso político en contra del bloqueo de EEUU e Israel a Cuba, a los que llamó "matones sinvergüenzas". Siguió su estela Garrell al leer un discurso de Carrière en favor del director ucraniano Oleg Sentsov, detenido por su gobierno.

La otra gran vencedora de la jornada fue Rojo, el thriller argentino sobre un crimen en la época predictadura, que se hizo con tres premios, el de Mejor director para Benjamín Naishtat, el de Mejor fotografía, y el de Mejor actor para Darío Grandinetti, que habló de la necesidad de afrontar la memoria histórica para evitar el auge de los fascismos y de la extrema derecha. La mejor interpretación femenina fue la de Pia Tjelta por el drama sobre el suicidio The blind spot, rodado en plano secuencia y un filme que dividió a la prensa.

Fotograma de Yuli.

El segundo premio en importancia, el Especial del Jurado, fue una de las sorpresas, ya que nadie contaba con Alpha, the right to kill, el thriller de Brillante Mendoza que venció a dos propuestas más arriesgadas que se fueron de vacío como In Fabric, de Peter Strickland, y High Life, de Claire Denis. Tampoco se colaron en el palmarés las otras dos películas españolas, Quién te cantará y El reino, aunque estuvieron en todas las quinielas hasta el último minuto. Vivirán su revancha en los próximos Goya.

Una victoria con la que el cine español demuestra su buena salud, ya que también ganó el Premio del jurado joven de la sección Nuevos Directores (y una mención especial), la debutante Celia Rico por Viaje al cuarto de una madre y Carlos Vermut se llevó el Feroz Zinemaldia entregado por los informadores cinematográficos españoles.

Palmarés

Concha de Oro a la Mejor Película: Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta.

Premio Especial del Jurado: Alpha, the right to kill, de Brillante Mendoza.

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Benjamín Naishtat, por Rojo.

Mejor Guion: Paul Laverty por Yuli, y Louis Garrel y Jean-Claude Carriere por El hombre fiel.

Concha de Plata al Mejor actor: Darío Grandinetti, por Rojo.

Concha de Plata a la Mejor actriz: Pía Tjelta, por The blind spot.