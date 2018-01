Una Jedi y Wonder Woman acaban con el machismo en la taquilla de 2017

Wonder Woman es la película dirigida por una mujer más taquillera de la historia.

2017 es el año del cambio. Las mujeres dieron un golpe sobre la mesa y dijeron que ya estaba bien. En todas las industrias este ha sido el curso en el que el feminismo entró en la agenda social y política, pero en el cine mucho más. El caso de Harvey Weinstein, productor que durante décadas acosó y abusó de actrices a las que presionaba para no hablar, ha añadido un extra de compromiso que ha hecho que las mujeres de la industria retomen un activismo que parecía estar siempre a medio gas.

La impunidad de una industria machista, que consentía a monstruos como Weinstein y Kevin Spacey, y que seguía marginando a las mujeres a la hora de dirigir y protagonizar superproducciones, se ha terminado. El cambio que ha dado Hollywood este año se ha visto en la creación de movimientos como Time’s up, o la campaña Me too que ha unido a todos en solidaridad con las víctimas de acoso, pero también se ha visto en la tendencia de la taquilla. Por primera vez desde 1958 tres películas protagonizadas por mujeres serán las más exitosas del año en EEUU.

Rey, la protagonista de Los últimos Jedi.

La primera de ellas es Los últimos Jedi. El episodio VIII de La guerra de las galaxias ha colocado a una mujer al frente de su reparto, y ha confirmado que las mujeres pueden ser las protagonistas absolutas de las superproducciones sin que se les penalice en la compra de entradas, una leyenda urbana que existía en Hollywood. La película ya lleva 539 millones de dólares y camino para superar los 700. La segunda es La bella y la Bestia, la adaptación a imagen real del clásico Disney cuya absoluta protagonista es Emma Watson en el papel que da nombre al filme. Además, gran parte de la campaña promocional de la actriz consistió en vender el toque feminista que tenía esta historia. Una mujer que no quería casarse, se valía por sí misma y prefería los libros a maquillarse. Ha recaudado 504 millones.

El bronce ha sido para Wonder Woman, la más importante de ellas por varios motivos. Se ha convertido en la primera película de superheroínas del nuevo universo DC y le ha hecho morder el polvo a Marvel. Es el filme dirigido por una mujer más taquillero de la historia, y un punto de inflexión en el género y en la confianza de las majors para dar a directoras sus proyectos más ambiciosos. 412 millones, muchos más que La liga de la justicia, que ni juntando a Batman y Superman ha superado los datos de la amazona protagonizada por Gal Gadot.

Oscar de mujeres

La carrera por el Oscar este año también estará protagonizada por las mujeres. Todas las favoritas tienen un personaje femenino protagonista. Tres anuncios a las afueras está liderada por Frances McDormand; la heroína de La forma del agua es una mujer sordomuda que se enamora de un monstruo; Meryl Streep es la estrella de Los papeles del pentágono, de Steven Spielberg; y con casi toda seguridad haya una mujer nominada en la categoría de Mejor dirección. Greta Gerwig parece dispuesta a unirse al selecto club de realizadoras que lo han logrado.

Saoirse Ronan en Lady Bird.

Su ópera prima, Lady Bird, está dirigida y escrita por ella, protagonizada por una mujer, Saoirse Ronan, y es una de las que llega mejor colocadas al triunfo. Variety la coloca como la rival a batir y predice su victoria. Los Oscar siempre saben cuándo es el momento de posicionarse, y si el año pasado dieron la victoria a Moonlight tras la polémica del Oscarssowhite, este año podría ser el de las mujeres, con la victoria de una debutante como Gerwig sobre pesos pesados como Del Toro o Spielberg.

A esto hay que sumar la protesta en forma de vestido negro que empezará este domingo en los Globos de Oro, y que teñirá de luto la alfombra roja para denunciar los acosos en la industria. Una iniciativa que parece que se extenderá el resto de ceremonias.