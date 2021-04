Un cuadro que se iba a subastar en Madrid por 1.500 euros podría ser un Caravaggio perdido

Un cuadro titulado La Coronación de espinas y atribuido al círculo de José de Ribera (siglo XVII) iba a ser subastado este jueves en la madrileña Casa Ansorena por un precio de salida de 1.500 euros. Sin embargo, el lienzo ha sido retirado del catálogo porque podría tratarse de un bombazo: el Ecce homo de Caravaggio realizado en torno a 1605 para el cardenal Massimo Massimi. El Estado español, según ha adelantado el periódico italiano La Reppublica, ha bloqueado la venta para que la pieza se estudie más a fondo.

La noticia ha hecho que varios especialistas en el artista y en su obra hayan salido a manifestar su opinión. Uno de ellos ha sido el veterano crítico e historiador del arte italiano Vittorio Sgarbi. Él sí cree que el óleo sobre lienzo de 111 x 86 centímetros fue pintado por Caravaggio y cuyo precio podría estar "entre 100 y 150 millones de euros, si [el propietario] se lo vende a un inversor privado, o de 40 o 50 millones si se lo vende al Museo del Prado", ha manifestado al Corriere della Sera.

La atribución a Caravaggio de este cuadro no solo está sustentada en la experiencia del experto, y de otros como la profesora Maria Cristina Terzaghi. También en la interpretación de una nota autógrafa del propio artista firmada el 25 de junio de 1605: "Yo, Michel Angelo Merisi da Caravaggio, me obligo a presentarme ante el ilustre Massimo Massimi por haber sido pagado por un cuadro de valor y grandeza como el que ya le hice de la coronación de Crixto (sic)".

No obstante, otros especialistas como Nicola Spinosa, que ha publicado numerosos estudios sobre la pintura napolitana entre los siglos XV y XIX, discute la atribución: "No es un Caravaggio. Se piensa que puede deberse a que la figura del primer plano replica el Ecce homo del Museo de Prato atribuido a Caravaggio por Mina Gregori y del que existe una copia. En mi opinión, la pintura es de un caravaggieso de alta calidad, pero no de Ribera. No se puede hablar nombres de esta importancia; si fuera de Ribera, su precio partiría de 200.000 euros, no de 1.500".

El último lienzo atribuido a Caravaggio que salió al mercado fue el misterioso Judith y Holofernes encontrado en 2014 en una buhardilla de Toulouse, en el sur de Francia. La pintura se vendió a un coleccionista anónimo, supuestamente vinculado a un gran museo, por un precio indeterminado, que podría oscilar entre los 100 y 150 millones de euros.