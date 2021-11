Isaac Sastre, experto en patrimonio, dirigirá Bellas Artes tras la polémica de la Dama de Elche

Isaac Sastre de Diego, un funcionario del Ministerio de Cultura experto en patrimonio y arqueología con un dilatado currículo, es el nuevo director general de Bellas Artes. Así lo ha aprobado este jueves el Consejo de Ministros después de que el cargo quedase vacante a principios de la semana pasada tras la dimisión de Dolores Jiménez-Blanco. La crisis, saldada con la renuncia de la historiadora del arte y máxima responsable del patrimonio español, se desató por discrepancias con el equipo de Miquel Iceta, especialmente con el secretario general de Cultura Víctor Francos, en torno a lo que algunos han calificado de "federalismo cultural", es decir, la posibilidad de trasladar insignes obras de las colecciones nacionales como la Dama de Elche o los toros de Costitx a sus lugares de origen.

El nuevo responsable de la Dirección General de Bellas Artes, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado y fue número uno de la promoción de 2016. Sastre de Diego se licenció en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y cuenta con un doctorado en Prehistoria y Arqueología, con calificación sobresaliente cum laude. Actualmente ejercía como vocal asesor del Gabinete Técnico del secretario general de Cultura y Deporte, según ha informado el Ministerio en un comunicado.

Según la versión oficial, la dimisión de Lola Jiménez-Blanco respondió a su deseo de volver a la docencia universitaria. Sin embargo, otras informaciones apuntaron a su negativa al traslado de la Dama de Elche a su localidad de origen —en 2022 se cumplen 125 años de su hallazgo y el Ayuntamiento ilicitano reclama el regreso temporal de la joya íbera— amparándose en informes técnicos que desaconsejaban su salida del Museo Arqueológico Nacional por su delicado estado de conservación. Las mismas razones se achacaban a los toros de Costitx de Mallorca —tres cabezas talayóticas de los siglos V-III a.C.— y al bronce romano de la Lex Flavia Malacitana.

Este lunes, Iceta trató de seguir rebajando las tensiones, como habían hecho desde su gabinete a lo largo de toda la semana: "Yo tengo una especial obligación como ministro de Cultura, que es potenciar nuestros museos y la integridad de esas colecciones. Y, como a veces las palabras se las lleva el viento, yo invito a todo el mundo a leer los Presupuestos Generales del Estado para comprobar que no hay ninguna partida en que se debilite el papel de los museos nacionales o se ponga en riesgo la integridad de sus colecciones", afirmó durante un acto en Toledo.

A preguntas concretas sobre la Dama de Elche, el ministró aseguró que "no somos muy partidarios de poner en riesgo algunas piezas. Hay piezas que son, para los museos, muy singulares o por su historia o por su relevancia, y luego hay problemas de tipo logístico y de seguros. Y, por tanto, yo no me quiero comprometer a movimientos concretos". Fuentes del Ministerio de Cultura explicaron que todas las decisiones de traslado de patrimonio están basadas en criterios técnicos: "El Ministerio nunca adoptará una medida en contra de sus propios informes". Isaac Sastre aterriza ahora en la Dirección General de Bellas Artes con la actualidad todavía definida por esta controversia.

Durante su "brillante" carrera profesional, ha sido investigador doctor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), desempeñado diversos cargos en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y ocupado el puesto de jefe del Servicio de Arqueología en el Instituto del Patrimonio Cultural de España. También es experto en patrimonio cultural, arqueología y arquitectura de la Edad Antigua tardía y de la Alta Edad Media y cuenta con experiencia de investigación posdoctoral en la Universidad de Oxford (Reino Unido), y estancias en la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma (Italia), en Zagreb (Croacia) y en el Museo Pergamon de Berlín (Alemania).

