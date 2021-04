3 de 14

Al filósofo Santiago Alba Rico, de niño, Cervantes le daba miedo: luego entendió que no era Cervantes como tal, sino un óleo de época en el que aparecía un falso manco de Lepanto con un aspecto que se le antojaba siniestro, vestido de negro y con gorguera, escribiendo con pluma de ave. Qué miedo le dio España a Alba Rico. El "alma nacional", digamos. España y sus mitos, España y su historia, España y sus fantasmas. España y sus pequeñas magias inútiles. Dice Alba Rico en su nuevo libro, editado por Lengua de Trapo, que su generación creció “enferma de literatura”, pero con un “regüeldo antiespañol, muy decimonónico, que nos impedía leer sin náusea la literatura castellana”.

Se confiesa: “A los 18 años, disfrutábamos con Rabelais pero no con La Celestina; con Molière o Racine, pero no con Lope o Tirso de Molina; con Villon, pero no con Quevedo; con Shakespeare, pero no con Cervantes”. Digamos que la rebeldía les alejó de algunas cosas hermosas y les disfrazó otras. “Por odio a la escuela, al franquismo y a España, no leímos a Cervantes; es decir, entregamos a Cervantes a los que nos habían robado tantas otras cosas, incluida la propia España; no disputamos Cervantes a los que lo leían y lo enseñaban mal; ni a los que lo utilizaban, de alguna manera, contra nosotros”, sostiene.

Con Galdós le pasó igual: y vaya arrepentimiento. Ahora piensa el autor qué habría sido de su vida y de su obra de haberlos leído antes. En este libro maravilloso se reconcilia con los paisajes y la historia y los nombres que una vez enterró porque se le inculcaron como sentimentalmente reaccionarios y él era un chico de izquierdas; en este libro señala las grietas necesarias de un país a ratos en descomposición pero también guiña a sus virtudes, a sus gestos nobles, a los símbolos que sí merecían la pena y que ya, que sopla más de cincuenta, no consentirá regalar a la derecha.