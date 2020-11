Las ninfas de 'Rusalka' traen de nuevo aplausos al Teatro Real en un estreno 'accidentado'

Lago, luna y flores blancas

A la pregunta de Vodnik a su hija incrédulo respecto a que quiera ser humana -"¿una criatura normal?"-, la respuesta de Rusalka es el leit motiv de la obra: convertirse en "un alma que va al cielo". Las alusiones a la naturaleza--la Luna, el lago, las flores blancas- cobrarán importancia en un montaje sobrio y con mucha luz.

Basada tanto en La Sirenita de Hans Christian Andersen como en La campana sumergida de Hauptmann, es la historia de "una mujer inocente y con buen alma" que está entre dos mundos.

Esa imposibilidad de comunicación entre los dos mundos supone un viaje psicológico de la protagonista que culmina con un momento religioso y que lleva al espectador a "los últimos quince minutos más sublimes de la ópera de todos los tiempos", en palabras del director musical, Ivor Bolton, la semana previa.

Final entre aplausos

El final, el esperado, el de un público que ha aplaudido al elenco fuertemente -y en especial a Cutler, agradeciendo la valentía de salir con muletas al escenario- y que ha demostrado que todavía se pueden programar espectáculos culturales con respuesta de espectadores durante la pandemia de coronavirus.

La cita no era un estreno más para el Real, que ha sido uno de los espacios culturales en España que ha conseguido aguantar los envites de la pandemia de coronavirus y ha mantenido abiertas sus puertas desde el pasado mes de julio. Entonces, hace más de cuatro meses, fue la puesta en escena de La Traviata, aunque en un concierto semiescenificado.

Posteriormente, llegó un Ballo in maschera, donde ya se podía ver una ópera de Verdi con una puesta en escena más acorde a anteriores estrenos de otras temporadas. Eso sí, la polémica llegó al Real en la segunda función, tras el primer día, donde un grupo de espectadores se quejó por entender que no se estaban cumpliendo las medidas sanitarias. Entonces no se pudo celebrar la función.

La llegada de Rusalka hasta el Real -casi cien años después de su anterior paso por el coliseo madrileño- se ha producido con algunos cambios, aunque se ha mantenido la medida del 65% del aforo. No obstante, sí se ha procedido a dejar una butaca libre entre todos los asistentes que no convivan, quedando algunos espacios sin ocupar -aunque ha habido un lleno considerable, siempre dentro de lo máximo permitido-.