Los Vengadores, tras el cine, a por los videojuegos: "No siento que compita con Scarlett Johansson"

¿Cómo enfocar el desarrollo de un videojuego sobre Los Vengadores? Sería una pregunta complicada incluso antes de que el Universo cinematográfico de Marvel (MCU) rompiera todos los esquemas sobre las películas de superhéroes. La respuesta para Crystal Dynamics ha sido seguir su propio camino. Y, para los actores que interpretan a sus protagonistas, también. "No siento que haya una competición con Scarlett Johansson", confiesa a EL ESPAÑOL entre risas Laura Bailey, la actriz que interpreta a Viuda Negra en Marvel's Avengers.

Tampoco es que quieran renunciar al tirón del fenómeno de los últimos años. Troy Baker, que da vida a Bruce Banner en el videojuego, asegura a este periódico que "no serían muy listos si ignorasen una franquicia como el MCU".

Y añade: "Como fanboy de Marvel, tuve la tentación de establecer conexiones, porque además me encanta lo que ha hecho Mark Ruffalo . Pero Shaun Escayg (codirector del juego) no paraba de decirme 'mira, ellos lo hicieron genial con esa historia y no podemos volver a contarla. Tenemos una historia diferente y hay que desarrollarla lo mejor que podamos'. Esto no va de encajar o volver a contar o reformular algo que ya se ha visto. En su lugar, mostramos una cara nueva de estos personajes, un lado nuevo de la historia, para crear una experiencia única".

Evitar las comparaciones es lo más eficiente para ellos. Por eso han decidido contar una trama original centrando el foco en Kamala Khan, el primer personaje musulmán que encabezó un cómic de Marvel. En su caso, además, no es un personaje tan legendario como el resto de los Vengadores. Al fin y al cabo, tuvo su debut hace sólo siete años.



"Es un personaje bastante nuevo, que no tiene tras de sí 50 o 100 años de historias como otros", cuenta a EL ESPAÑOL Sandra Saad sobre la protagonista de 16 años a la que interpreta. "Leímos y comentamos los cómics y a partir de ahí creamos una historia. Manteniendo su ADN, entre todos los implicados creamos nuestra propia versión de Kamala".

Musulmana y mucho más

Saad cree que sus orígenes musulmanes no dictan exclusivamente quién es su personaje: "Kamala es muchas cosas. Es musulmana, es paquistaní, es americana de primera generación, sus padres son inmigrantes... pero también tiene energía y esa inocencia de la juventud. Comparada con otras audiciones en las que he estado, con personajes unidimensionales que son poco más que un estereotipo, Kamala es mucho más que eso, mucho más que una chica musulmana. Por supuesto, tiene presentes los valores que sus padres le enseñan y que contribuyen a desarrollar quién es, como joven y como superheroína. Todas esas dimensiones la hacen ser la chica estupenda que es"

Baker defiende que el protagonismo caiga en ella, entre otros motivos para diferenciarse: "Cuando haces algo de este calibre siempre tienes la tentación de repetir, está ahí la vocecita que te dice que juegues sobre seguro, que no hagas nada demasiado arriesgado y te limites a poner a Iron-Man y el Capitán América al frente porque eso es lo que va a vender. Pero Crystal Dynamics, en su primera incursión en el mundo interactivo de Los Vengadores, confió en la visión de Shaun"

Alega además que este tipo de decisiones ayuda a mejorar a la industria: "En los últimos tiempos hemos visto una evolución de los videojuegos, que cada vez más ponen a personajes femeninos fuertes en primera línea, pero aquí además construimos toda la historia sobre ella y hacemos que sus poderes sean posiblemente los más atractivos. Eso sin menospreciar los del resto de personajes. Sigue siendo divertido jugar con el Capitán América y también volar por ahí con Iron-Man. Pero, en mi opinión, la evolución de la industria está reflejada de la mejor forma posible en el hecho de que es muy divertido jugar con Kamala, y lo mismo pasa con la Viuda Negra. Incluso en la apertura del juego, la agilidad y la habilidad que demuestra la Viuda es impactante".

En la misma línea se muestra Bailey: "Creo que Crystal Dynamics ha hecho un trabajo maravilloso a la hora de representar a los distintos colectivos que conforman el universo Marvel más allá de lo que se ve en la animación, cómics, películas o los propios videojuegos. Han creado una bonita puerta de entrada para el Universo Marvel en el mundo de los virtual, permitiendo a todos los seguidores a sentirse como los héroes de la historia y hacer la trama a su manera escogiendo quién quieres ser, algo genial".

El juego, que se lanza este viernes, tiene ante sí otro desafío: contar su historia de manera orgánica sin sentirse demasiado forzada, con recursos cinematográficos que no encajen con la jugabilidad. Más complicado es todavía superar este reto cuando el título cuenta con opciones multijugador.

Jugabilidad y narrativa

Para Baker "desde la perspectiva del estudio hay una especie de lucha para encontrar el equilibrio entre lo muy guionizado, cerrado, y lo que se conoce como narrativa emergente. Ante eso hay quien dice: 'Tenemos esta historia y no queremos hacértela tragar a la fuerza, pero al final tenemos que desarrollarla'. También están los que prefieren algo totalmente abierto, en plan haz lo que quieras, sin apenas historia. Una tercera vía es construir una historia pero dejando pinceladas de esa parte emergente, para que los jugadores puedan hacer cosas"

Para el intérprete "es muy difícil encontrar el equilibrio. Como jugador, prefiero un mundo que me ofrezca poder hacer lo que quiera pero que también me diga 'cuando estés listo, hay una historia genial que te está esperando'. Para mí ese sería el punto perfecto".

Baker, junto a Bailey uno de los actores con más reconocimiento del sector, defiende además las capacidades únicas del medio: "Cuando ves una de estas películas, alucinas con los efectos, las luchas… todo es increíble. Pero cuando cojo el mando ya no estoy mirando: estoy participando".

Precisamente ambos vienen de protagonizar este mismo año The Last of Us: Parte II. Un juego que ha generado sensaciones muy diferentes entre los jugadores. Hay quien lo ama y a quien el juego le pareció decepcionante por su trama polarizante. El propio Marvel´s Avengers no es ajeno a las críticas en internet y pasó por un remodelado de las caras de los personajes cuando las primeras impresiones no fueron muy positivas. Esto lleva a preguntarse cuándo es bueno escuchar a la gente en internet y si es o no contraproducente hacerles caso. Para Bailey es importante que cada uno "se forme su propia opinión".

Baker asevera que se considera "un poco estoico" y uno de sus "principios básicos es que adherirte sin más a las opiniones de otros nunca es beneficioso. Es como lo que comentaba antes. ¿Queremos establecer comparaciones? Estos personajes tienen una historia y no podemos ignorar que hay una base de seguidores, pero intentar complacer a los seguidores no puede ser el objetivo. Que no se entienda mal, como fans, queremos esos momentos de reconocimiento, esos guiños".

Ser un superhéroe

El actor cree que estas obras "no existen para satisfacer" a la crítica sino "para el público, para el jugador, para contar esta historia". Alega han "aprovechado esta oportunidad" para preguntarse "cómo se siente alguien siendo un superhéroe, no qué hace que dé una mejor puntuación" en la crítica. "Los comentarios en YouTube son geniales, pero no son tan importantes como alguien que juega y dice: 'Hoy me he sentido como un superhéroe'", afirma.

De sentirse como un superhéroe sabe mucho Bailey que lleva casi una década interpretando a Viuda Negra en distintos medios como series de animación: "Cuando empecé todo estaba muy centrado en la acción y ahora los juegos han evolucionado a tramas más elaboradas. Como actriz puedo profundizar mucho más que cuando comencé ". Asegura que hay historias "más desarrolladas y mejores", gracias en parte al crecimiento de la tecnología.

"He estado interpretándola durante 10 años. Ha madurado conmigo. Es dura como el acero y tiene una complejidad que no creo que mucha gente vea, la esconde bien. Me encanta que nadie sepa exactamente qué es lo que está pensando. Puede ser la persona más inteligente en la habitación y no te lo hace saber porque perdería su ventaja", defiende la actriz. Para ella "es alucinante que es una heroína "que trabaja codo con codo con literalmente dioses y está a la altura. Y es un papel fenómeno para interpretar".

Con ese bagaje y ese potencial no es de extrañar que hayan apostado por sus propias armas para un medio en el que Los Vengadores todavía no han mostrado su potencial. Otros superhéroes ya han triunfado en los videojuegos, siendo el caso más reciente el del último juego de Spider-Man.

El hombre-araña siguió los pasos y el estilo de la saga Batman: Arkham. Capitán América, Iron Man y compañía, buscarán triunfar con métodos muy diferentes, con un desarrollo basado en misiones y escenarios con la acción más concentrada. Los Vengadores, en su nuevo viaje, no quieren vivir ni de su pasado ni el de los demás.