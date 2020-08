Polémica por 'La Jepeeta', la canción del verano de los españoles: "La rubia tiene grandes las tetas"

Con 30 millones de reproducciones, La Jeepeta (Remix) de Nio García, Anuel AA y Myke Towers, con Brray y Juanka se ha convertido en la canción del verano para los usuarios de Spotify en España, mientras que con 383 millones de réplicas "Rockstar", de DaBaby y Roddy Ricch, ha sido la ganadora mundial. Según los datos de Spotify, el segundo tema más escuchado del verano es Caramelo, de Ozuna, que ha resultado ser todo un éxito con más de 26 millones de reproducciones.

Pero estas cifras han traído cola por ciertos versos de La Jeepeta, que han llevado a muchos a echarse las manos a la cabeza y a comentar que qué país se nos está quedando. No es una polémica nueva: el tema de reguetón contiene versos soeces, hipersexualizadores y machistas. Aquí la letra completa:

Arrebatao' dando vuelta' en la jeepeta (dando vuelta' en la jeepeta)

Al lao' mío tengo una rubia

Que tiene grande las teta' (grande las teta')

Quiere que yo se lo meta (yeah, yeah).

Arrebatao' dando vuelta' en la jeepeta (dando vuelta' en la jeepeta)

Conmigo una rubia, tiene grande las teta' (grande las teta')

Quiere que se lo meta

Arrebatao' dando vuelta' en la jeepeta (Juanka)

Prendemo' de la híbrida

Tiene cara de atrevida pero sin alcohol es tímida

Y como si na' se pega y muestra su habilidad

Y las deja chocá' como los guantes de Trinidad

Uh, y ninguna le llega

Nunca se niega, de mí no se despega

El cuadre me lo entrega, ella no está pa' perder

Se acostumbró a ganar, yo trato 'e no caer pero tú ere' el final

Y me enredo, pero procedo

Lo que pidas, mami, te lo concedo

Completita hecha en Cali, zapato Roberto Cavalli

No le gusta la molly ni las pali

Y yo sé que quizás o tal vez

Suben de tres en tre'

Yo tiré y conecté

Brillan mis diamantes

Y eso te gusta y te corre

Fumar hasta que tu mente se borre, uh

Arrebatao' dando vuelta' en la jeepeta (dando vuelta' en la jeepeta)

Conmigo una rubia, tiene grande las teta' (grande las tetas)

Quiere que se lo meta

Arrebatao' dando vuelta' en la jeepeta

Machinando en la troca

La cubana que a cualquiera desenfoca

Con una demonia que se baja a la roca

Donde sea me lo saca y se lo coloca

Se hizo grandota, eso allá atrás le rebota

Hasta en el asiento me twerkea en la nota

Una vueltita en la turbodiésel por la costa

Par de phillies y pa' la munchie langosta

Bonnie and Clyde, preventiva a la ray'

En la nube vacilando por el sky

La bellaquera en high, como pareja de High

De solo mirarnos sabemos la que hay

Mi mami la chambea si alguien nos frontea

Evita problema las cosas están fea

Hoy no estamos pa' revoluce' así que pichea

Cristales abajo pa' que me vean, sheesh

La parte que ha chirriado a más usuarios, claro, es la del estribillo que se ha convertido en el más pegadizo y escuchado del veraneante español: "Arrebatao' dando vuelta' en la jeepeta / Conmigo una rubia, tiene grande las teta'". ¿Es machista o sólo es lúdica y alegre, una canción que invita al desenfreno y al restriegue? ¿Es cosificadora o sólo descriptiva? ¿Sería asumible que una artista urbana se refiriese al miembro del varón tan explícitamente en un estribillo sin que se formase un zafarrancho? ¿Qué hay del videoclip, donde los cantantes bailan en miniatura sobre el cuerpo agigantado de una chica en paños menores? El debate está abierto.

Es una reyerta cultural antigua, aunque, al menos, desde hace tiempo en el análisis feminista de la música nacional e internacional se valora que el reguetón no es el diablo de todos los géneros: también encontramos comentarios machistas -aunque quizá no tan explícitos- en el pop y en el trap, especialmente. La misoginia -no es una noticia- está por todas partes.