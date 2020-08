Hugo Salazar: "He dicho que no a proyectos en tele por mis malditos prejuicios"

Nunca tiene una palabra desagradable, es encantador, embruja, se disculpa antes de emitir una frase que él considera poco decorosa y su sonrisa se averigua al otro lado del teléfono. Hugo Salazar (42 años), exconcursante de la segunda edición de Operación Triunfo y cantante con una trayectoria desde hace casi dos décadas, sigue mostrándose igual de prudente que aquel joven inocente que ingresó en la academia de música más famosa de España allá por el año 2002.

A su labor como músico y autor de todas sus canciones ahora hay que añadir una arista desconocida de este sevillano multidisciplinar: es nutricionista. Y el más difícil todavía, en el último mes se ha puesto al frente del programa líder de Canal Sur, La tarde aquí y ahora, como copresentador junto a Eva Ruiz (52) en sustitución de Juan y Medio (57), mientras éste se encuentra de vacaciones estivales.

Momentos antes de escapar junto a su mujer, Almudena Ferri, y su hija, Julieta (5), a pasar unos días de desconexión a la playa, JALEOS ha entrevistado Hugo Salazar, quien confiesa encontrarse en un momento pletórico de su vida personal, aunque altamente preocupado por la Covid y la situación de la Cultura en España.

Hugo, ¿cómo está?

Me encuentro en dos niveles. En el nivel emocional, el más importante, muy preocupado por todo lo que estamos viviendo a nivel de salud... Las noticias que nos llegan todos los días y a todas horas... Estoy preocupado por la salud de todo el mundo y también la de los míos: mi familia, mis seres queridos... Maldito virus. En lo profesional, también preocupado. Esto ha sido un frenazo en seco, no se pueden hacer conciertos. Y aunque se hagan, tienen que ser con medidas. No es normal un concierto con gente sentada. Estoy preocupado por mí, por mis compañeros... No sabemos cuándo vamos a poder tocar o cuándo va a acabar esto.

¿Qué tal la experiencia como presentador?

Bueno, se me abrió una vía, una gran oportunidad, pero antes quiero contarte algo. Hace unos años, si me llegan a decir de presentar un programa de televisión, me llevo las manos a la cabeza. Yo tenía muchos prejuicios, los tenía antes, quiero que quede claro. Siempre se ha dicho que un cantante, y sobre todo un cantautor, se debe a sus canciones. Es verdad que nuestras canciones son nuestra verdad y hay que luchar por ellas. En mis casi 19 años de carrera, si hay algo de lo que me arrepiento es de haber tenido prejuicios a la hora de aceptar programas de televisión por creer que lo único que yo debía hacer era dedicarme a mis canciones.

¿Ser jurado de un talent perjudica a la carrera de un artista?

Hay muchos artistas que decían eso, que un cantante solo debe cantar, crear y cuidar sus canciones, que no se debe hacer talent shows y luego los he visto haciendo talents... He dicho que no a muchos proyectos en tele que me hubieran venido bien a mi carrera por esos malditos prejuicios. Al final he quedado como un capullo con productoras muy conocidas y me arrepiento, tendría que haber dicho que sí.

Pero, ¿en Canal Sur, bien?

Ha sido maravilloso porque me he dado cuenta, de verdad, de lo que es ese programa de televisión. Un programa donde sus protagonistas van a buscar compañía, ya no te digo el amor. La mayoría de los que han ido son personas que no quieren llegar a su casa, poner la tele y ver que están solos o solas... Lo que me ha llamado la atención sobremanera es que han ido, simplemente, a buscar compañía...

¿Tuvo tiempo de prepararse?

Yo sé mis limitaciones, sé a dónde llego y nunca había presentado. Amigos míos o familiares míos me preguntaban: "¿No te vas a preparar?". Yo les decía que prefería jugar mis cartas, tomármelo como soy... Ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo por la gente de Canal Sur, que me lo ha puesto muy fácil. He visto y he vivido un programa desde dentro.

¿Ha tenido pinganillo, guión, cue, paso a publi...?

Tenía pinganillo y el guión lo llevaba en la mano. Cue no. He aprendido mucho de Eva Ruiz, me ha ayudado mucho. Ella es la presentadora del programa de verdad, la que llevaba el peso era ella, yo no. Me han ayudado mucho todos: las directoras, los compañeros de producción, hasta el portero de Canal Sur me pidió un disco para su mujer porque era fan mía. Todo eso suma en crear muy buen ambiente.

¿Ha tenido feedback de Juan y Medio?

A través de Eva, los dos primeros días, me dijo que le había escrito Juan y que me había visto muy bien. No sé si dejarme bigote... -risas-.

¿Cómo ha combinado su faceta de presentador, deportista y padre?

Se te olvida una cosa... También estudié Nutrición y yo paso consulta en un par de centros de Sevilla. Al final es lo que tú dices: soy nutri, me dedico a la música, soy padre, soy marido, y ahora en este último tiempo también presentador... Oye, que el programa empezaba a las cuatro de la tarde y el tío estaba ahí desde las 10 de la mañana todos los días.

¿Había nervios?

Hombre, mis amigos me preguntan: "¿De verdad no te pones nervios cuando vas a cantar?" Yo les digo que no. Obviamente tienes tensión, nervios no. Pero en el programa, imagínate cuando el realizador dice: "Tres, dos, uno... dentro".

¿Cómo es usted como padre con su hija, Julieta?

La tengo aquí al ladito... Digamos que yo soy el poli bueno y mi pareja es el poli malo. Es normal, ella está más con la niña, se dedica a ella las 24 horas del día. Yo soy más blando que mi pareja... ¿Como experiencia? No sabía que se podía tener un sentimiento tan fuerte con una persona. Estoy enamorado de mi hija, es la pasión de mi vida, la tengo todo el tiempo en la cabeza. Me costó mucho componerle una canción. Nunca terminaba de sonarme perfecta o a su altura. Ya en el último disco saqué una canción que se llama como ella, Julieta.

¿Se animan a tener otro?

Mi pareja y yo llegamos a la conclusión de que como nos ha salido tan buena, no queremos tentar a la suerte y que el siguiente sea un bicho. Ya no estamos para bichos -risas-.

¿Le molesta que le llamen Hugo "el de OT"?

A mí me encanta. Es más, me pone cachondo que me llamen triunfito -se ríe y se disculpa una y otra vez-. Llevo por bandera haber sido de la factoría OT. Si no hubiera sido por OT, cantaría, seguro que sí, pero no me hubiera dedicado a ello profesionalmente. Antes de OT yo tenía un grupo, con mis mejores amigos de toda la vida siempre hemos cantado. Pero a Gestmusic y a OT le debo que se fijaran en mí en un casting de 87.000 personas. A mí me parece impensable. ¿Cómo pudo ser aquello? Se me eriza la piel... El azar, el destino... Seguro que allí había gente con más talento y más preparada que yo, pero estuve en el sitio perfecto en el momento perfecto. ¿Cómo voy a renegar de OT? Como experiencia televisiva, el experimento que hicieron conmigo, fue inigualable. Me pone cachondo que me digan triunfito: es la verdad. Respeto al que reniegue de OT, pero no lo comparto.

¿Qué consejo le daría el Hugo de hoy al Hugo de 24 años que entró en la academia?

Que luchara por ser él mismo y que aceptara los programas que le ofrecen. La virtud está en dejarte aconsejar. 'Sí, lo que tú digas, pero el que se sube a un escenario soy yo y déjame ser yo mismo'. Hay que desmarcarse.

OT busca nuevo presentador, ¿se postula?

Tendría que cambiarme de sexo porque ya sé que buscan a una mujer -risas-. Roberto Leal ha dejado el listón altísimo, se lo ha currado mucho, con su acento, sevillano y andaluz. Es un espejo donde mirarse. Ahora que he probado las mieles de copresentar te puedo decir que Roberto Leal es un ejemplo de profesionalidad y naturalidad.

