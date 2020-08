Valtonyc acorrala a Iglesias: "Él me encargó la canción sobre Juan Carlos I por la que fui condenado"

En una columna de opinión publicada en VilaWeb, el rapero mallorquín Valtónyc ha insistido en la idea de que fue Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, quien le pidió como colaboración para su programa La Tuerka una de las canciones sobre la monarquía por las que fue condenado y a raíz de las cuales, posteriormente, huyó del país para no entrar en prisión.

"Quien me encargó la canción que me ha llevado al exilio es el vicepresidente de España y tampoco lo he visto nunca como una oportunidad para volver. No tengo ningún tipo de confianza en tribunales ni salvapatrias españoles", ha escrito el joven, haciendo ver que no intentará que Iglesias medie en su regreso.

El rapero asegura que está "exiliado por injuriar a la Corona y haber hecho apología del terrorismo, y resulta que no decía ninguna mentira sobre el Monarca", y dice que "los únicos terroristas en toda España son los yihadistas amiguetes del CNI, que no quisieron parar un atentado en Cataluña para utilizarlo después contra el referéndum".

Recuerda, además, que la salida de Juan Carlos I del país no le afecta "lo más mínimo" y que no tiene "nada que celebrar hasta que caiga el régimen del 78". Y continúa: "Construir la República Catalana es tangible, no estéril como querer salvar milagrosamente España, totalmente contaminada de franquismo, donde no se salva ninguna institución. Ya se ha visto que el Gobierno español más progresista de la historia respeta totalmente la asquerosa decisión de la Casa Real".

La canción de la polémica tenía frases como las que siguen: "El Rey Borbón y sus movidas no sé si era cazando elefantes o iba de putas, son cosas que no se pueden explicar, como para hacer de diana utilizaba a su hermano, ahora sus hermanastros son los árabes y les pide dineritos para comprar armas, le hacen hacer la cama y fregar los platos y de mientras Doña Sofía en un yate follando y eso duele claro que sí”.

Y continúa: "Haremos que Urdangarín curre en un Burguer King, que la Infanta Elena pida disculpas, (puta), por ser analfabeta y no ir a estudiar a Cuba”; "Por qué no se fractura la cabeza y no la cadera”; "Si no secuestraremos al capitán del Concordia para que coja el Fortuna y se pegue una hostia”.

O: "Sarcástico como el Rey dando la mano a Gaddafi y después celebrando tener petróleo fácil (hijo de puta), puede ser que de la república solamente queden fósiles, pero quedamos nosotros, y del Rey los negocios"; "La tercera edad también pasa hambre pero aplauden a los monarcas, masoquistas ignorantes, no podemos escoger, no tenemos ninguna opción, pero un día ocuparemos Marivent con un kalashnikov; “"Él respetuoso con la Constitución, en cambio los derechos humanos se los pasa por los cojones”; "El Froilán se da cuenta y se quiere morir, que su abuelo un dictador lo escogió, que pertenecía a los GAL y que no es democrático sino un dictador enmascarado”.