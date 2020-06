PlayStation Now: un servicio para que los videojuegos lleguen al gran público

Este 2020 va a ser muy importante en el mundo de los videojuegos, tanto por el lanzamiento de títulos tan esperados como The Last of Us Parte II o Cyberpunk 2077 como por la llegada de dos nueva consolas: PlayStation 5 y Xbox Series X. Un relevo generacional que se produce cada seis o siete años y que siempre conlleva agitación y fuerzas renovadas en una industria que se encuentra en un mejor estado que nunca, batiendo récords de recaudación por las medidas de confinamiento en todo el mundo.

Caracterizados desde sus inicios por una forma de entretenimiento de vanguardia, que siempre está mirando hacia el futuro -a veces incluso demasiado-, los videojuegos nunca censan de explorar maneras de ampliar su cuota de mercado, eliminar barreras y llegar a un nuevos jugadores. Ninguna compañía quiere ser la última en subirse a un nuevo y reluciente tren que puede ser el que descubra una lucrativa forma de negocio. Como muchas voces autorizadas de la industria han apuntado en los últimos años, esa nueva vía se encuentra en los servicios de suscripción y el juego en 'streaming' o en la nube, una apuesta casi segura teniendo el cuenta el éxito de las plataformas de vídeo bajo demanda de los últimos años como Netflix, HBO, Amazon Prime y la reciente Disney+. ¿Por qué pagar por cada juego si podríamos pegar una cuota fija y acceder a una amplia selección de ellos?

Juego en la nube

Pagar una cuota fija al mes para acceder a todo un catálogo de contenidos es algo a lo que el público ya está acostumbrado con las películas y las series, e inevitablemente tenía que llegar más tarde o más temprano al mundo de los videojuegos. Compañías como Electronic Arts, Ubisoft o Microsoft han lanzado diferentes servicios de suscripción de juegos en los últimos años, pero cuando ya los jugadores se estaban empezado a acostumbrar a ellos irrumpió con fuerza la idea del juego en la nube, un concepto que conocíamos desde hace bastante tiempo, pero que por fin la tecnología había hecho realmente viable.

Abonar 10 euros al mes y acceder a todo un catálogo de juegos está bien, pero es todavía más atractivo si encima no hace falta tener un ordenador lo suficientemente potente o una consola último modelo para poder acceder a esos juegos, ejecutados en unos servidores remotos y para lo que solo necesitamos una conexión a internet. Todo el mundo está de acuerdo en que el juego en la nube es el futuro, y posiblemente se convertirá en un estándar dentro de unos años, pero como nos ha demostrado el ambicioso y accidentado lanzamiento de Stadia, quizá todavía era demasiado pronto, y no porque la tecnología no funcione, sino porque no han dado con la clave en el modelo de negocio, ya que nos obliga a comprar cada juego por separado.

Si por un lado tenemos apuestas como la de Microsoft con Xbox Game Pass, que ofrece un servicio de suscripción de juegos que se descargan en la consola, y por otro el de Google con Stadia, que apuestan por el juego en la nube, hay una tercera vía, la de Sony con PlayStation Now, que apuesta por ofrecer lo mejor de los dos mundos: un enorme catálogo de juegos y la posibilidad de jugar en la nube, necesitando para ello una consola o un PC.

Más de 700 juegos a la carta

Por 9,99 euros al menos o 59,99 € durante un año, PlayStation Now nos da acceso a más de 700 juegos de PS4, PS3 y PS2, pudiendo disfrutar tanto de las últimas novedades del mercado como de grandes clásicos de las consolas PlayStation. Para ello necesitamos tener una PS4 o un PC no demasiado potente, con una conexión de internet mínima recomendada de 5 Mbps, y un mando de PS4. La gracia es que si usamos este servicio desde nuestra consola, los juegos de PS2 y PS4 se nos descargan y los ejecutamos de manera nativa a 4K, sin hacer uso del streaming; y si somos usuarios de PC, podemos disfrutar de clásicos exclusivos de PlayStation como God of War, Spider-Man o Bloodborne en nuestro ordenador, algo que hasta la llegada de este servicio era imposible.

Contando ya con 2.2 millones de suscriptores, el servicio va renovando su catálogo constantemente, con nuevas incorporaciones todos los meses. Entre cientos de juegos hay para todos los gustos, incluyendo algunos muy destacables como The Last of Us, Fallout 4, Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus, PlayerUnknown's Battlegrounds, Control, Rocket League, Red Dead Redemption y un larguísimo etcétera, con juegos de todos los géneros y todas las épocas de PlayStation.

Además, el progreso de los juegos se guarda en la nube, por lo que se puede jugar en PS4 o en PC indistintamente, manteniendo la misma partida. Si el jugador comienza una partida jugando desde el salón de tu casa con PS4, puede continuarla en tu ordenador portátil durante un viaje, siempre y cuando disponga de una conexión a internet. Al igual que ocurre con otros servicios de suscripción, se puede probar de manera gratuita durante 7 días, y así comprobar qué tal funciona y todo lo que ofrece.

El futuro de PS Now

Con las principales compañías de la industria queriendo ofrecer ahora sus propias servicios de suscripción y de juego en la nube, PlayStation Now de Sony es uno de los más veteranos, y esta experiencia hace que estén perfectamente posicionados para la batalla que se va a producir en los próximos meses y años, para ver quién se convierte en el Netflix de los videojuegos.

Con el lanzamiento previsto para estas navidades de PlayStation 5, cuyo catálogo de juegos se presentó la semana pasada, queda por saber qué papel va a jugar PS Now en la nueva consola de Sony, pero se intuye que va a ser uno muy importante, ya que el contar con un buen servicio de suscripción de juegos va a ser una de las grandes bazas de las nuevas consolas, a sabiendas de que es algo que cada vez más consumidores están demandando.