La lucha vitalista de Pau Donés: las canciones más inolvidables de Jarabe de Palo

Pau Donés ha muerto este martes 9 de junio víctima del cáncer que padecía desde el año 2015, como se ha dado a conocer por redes sociales. "La família Donés Cirera comunica que Pau Donés ha fallecido el día 9 de junio de 2020 a consecuencia del cáncer que padecía desde agosto de 2015. Queremos agradecer al equipo médico y todo el personal del Hospital de la Vall de Hebrón, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, ICO (Institut Català d'Oncologia), Servei de Paliatius del Hospital de Viella y al VHIO (Instituto Oncológico de la Vall Hebrón) todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo. Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles".

Jarabe de palo nos regaló un puñado de canciones hermosas, vitalistas y humanistas con las que expectorar los pulmones. Canciones que eran un retrato de nuestros deseos más platónicos, como aquel himno cubano que era La Flaca: "En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata. Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan", describía Donés en tres trazos. "Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella... aunque sólo una fuera". Y todos sabíamos de lo que hablaba. Nos parecía, incluso, que la habíamos visto alguna vez dándole a la birra en la tasca.

Canciones, también, que eran como un abrazo ante los síntomas de depresión: "Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído, una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo... nada bueno, nada bueno". Y venía raudo el consuelo: "Si salgo corriendo, tú me agarras por el pelo, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues... grita".

O canciones delicadas, crudas y vulnerables como el crío que tiembla de miedo y diminuta rabia por no salir de la friendzone: "¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti daría la vida? Si confundo tu sonrisa con camelo si me miras (...) Pasión y ley, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema. Cuando uno tiene sed pero el agua no está cerca...".

Himnos llenos de alegría

Habló mucho de eso en sus letras, Pau, de esa línea invisible que separa a los amantes de los colegas. Y también de la dificultad de volver atrás cuando la decisión ha sido incorrecta, como en Menos que un amor y más que un amigo: "Me cansé de ser tu hermano mayor, tu mejor amigo, tu socio, tu confesor; me cansé de ser experto en el amor que sentías por otros, otros que no eran yo".

Donés cosió himnos llenos de energía y los tiró al aire, como cuando sacó Bonito -"todo me parece bonito: bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar (...) respira, respira, respira"-. O cuando relativizó todo en Depende: "Que aquí estamos de prestao', que hoy el cielo está nublao', que uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabao'". Qué brillante -paradójicamente- aquella de El lado oscuro, seguro que la recuerdan: "Puede que hayas nacido en la cara buena del mundo, yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro. Y no me sonrojo si te digo que te quiero, y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo...".

El artista escribió algunas de las canciones de nuestra vida y empezó a hacerlo hace mucho, en 1996, cuando nosotros también éramos otros. En 2015 comunicó que había sido operado de cáncer de colon y que estaba luchando por salir adelante, pero en 2017 llegó una primera recaída. Desde entonces, Donés nunca se recuperó del todo ni pudo regresar a la vida tal y como la conocía. "Déjame vivir libre pero a mi manera (...) Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú... libre, como las palomas", cantaba con Lamari de Chambao. Este mismo año expresaba su deseo de regresar a la música, ya que no dejaba de pensar en los escenarios.