La polémica escultura de Ayuso por las víctimas del Covid-19: ¿arte o 'fantoche'?

El escultor madrileño Víctor Ochoa ha homenajeado a los sanitarios y víctimas del coronavirus con una nueva obra de arte titulada Héroes de Covid-19. Según ha declarado el artista, va dirigida "a tantas personas que se han convertido en la tripulación de nuestro barco durante este difícil y terrible naufragio y que han arriesgado su vida para protegernos y abandonarlo".

La escultura cuenta con una pierna de bronce sobre la que descansa una máscara de esmalte blanco. Metafóricamente, el bronce representaría ese sustento del antiguo sistema, mientras que la parte superior, el fantasma, sería lo que la humanidad ha llegado a ser. Desde que Pedro Sánchez mencionara el término de "nueva normalidad", todo se reduce a ello. A una nueva vida que pretende imitar la pasada.

No obstante, la obra cedida por Ochoa ha dividido a la gente, y no solo por su estética, la cual ha sido motivo de mofa y burla en las redes sociales. El hecho es que Víctor Ochoa ya había subido hace tres años un modelo de escultura idéntico a sus redes sociales, lo cual indicaría que esta pieza no pretendía ser expuesta con motivo de una pandemia mundial.

Ante las críticas recibidas por el oportunismo del escultor madrileño, este ha reiterado en diferentes entrevistas que es un acto totalmente lícito, puesto que la obra representa a la perfección la crisis actual.

En la presentación de la escultura, donde ha asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido a Ochoa su trabajo y ha asegurado que Madrid construirá un memorial en recuerdo y homenaje a las víctimas y a "los héroes" que han luchado contra el coronavirus y convocará un concurso de ideas para que arquitectos, escultores o entidades culturales presenten sus ideas.

Se localizará en "un lugar singular de la Comunidad de Madrid", preferentemente abierto, y serán los ciudadanos, las instituciones y los técnicos más expertos quienes valoren los proyectos que concurran. Por el momento, la escultura de Víctor Ochoa se encuentra en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, y quién sabe si cuando el coronavirus quede en el pasado continuará allí a la vista de la gente.