Extremoduro sorprende con una canción sobre el Covid-19: "El mundo ahora parece detenido"

"El mundo ahora parece detenido y ya no gira como tiene que girar, y yo para encontrar el norte miro... y en busca de una estrella fugaz", canta Robe, líder de Extremoduro, en su nuevo tema Yo me quedo contigo aquí, gestado desde su encierro -que es el de todos- en plena pandemia mundial. "Y tú como si no fuera contigo, qué pena, qué penita que te tengas que marchar; que no puedes llegar tarde a la cita que tienes con la estrella polar", entona.

"El mundo gira y gira sin sentido, descontrolado nos lleva en el espacio fugitivos (...) y avanza lentamente al infinito, y yo, yo me quedo contigo aquí. Que el tiempo pasa siempre a nuestro lado, y no se queda, y ahora se ha convertido en pasado, y no nos espera (...) yo, yo me quedo contigo aquí", clausura. Robe se graba en su casa, doméstico, confinado, con los pelos a lo loco, pero aún guarda rato para escribirse unas letrillas.

La noticia del impacto del Covid-19 llega después de que Extremoduro, en diciembre del año pasado, anunciase su separación tras treinta años de éxito porque "la complicidad ya no era la misma". En el fondo fue una obra maestra del márketing, dado que, tras ese comunicado, abrieron la venta de entradas de una gira de despedida, cuando todos sus adeptos reventaban de pena y de nostalgia por los años rebeldes del rock transgresivo.

Propusieron, los dos viejos maestros, una celebración de lo suyo que arrancase al final de la primavera y comienzos del verano de 2020: un fiestón de temazos que planeaba recalar en ocho ciudades, empezando en Valencia el 15 y 16 de mayo. El resto de paradas iban a ser Murcia (La Fica, 22 y 23 de mayo), Sevilla (Estadio de La Cartuja, 30 de mayo), Madrid (5 y 6 de junio, Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid), Santiago de Compostela (13 de junio, Monte Do Gozo), Cáceres (20 de junio, Recinto ferial), Barcelona (26 y 27 de junio, Parc del Fórum) y Bilbao (18 de julio, Kobetamendi).

Por ahora, sin noticias de dios, muchos de los conciertos de otras bandas que iban a celebrarse en esas fechas se han aplazado a septiembre -igual que algunos festivales-, pero los expertos en la industria musical murmuran que este año lo más probable es que no se dé ya ningún evento de este tipo. Veremos cómo avanza nuestro mono de Extremoduro. Quizá ya para 2021.