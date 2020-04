Las mejores 7 canciones de Aute, el hombre que defendió la belleza y denunció a los tiranos

Luis Eduardo Aute era más que un músico, más que un poeta, más que un cantautor: era -es- memoria sentimental de las letras hispanas. En sus versos había siempre una rebelión pacífica, una llamada la belleza, a la resistencia, a la conciencia crítica, al amor y a la dignidad. Sus canciones eran, en todos los casos y sin tregua, una bofetada sin mano a los caciques, a los insensibles, a los mojigatos, a los sordos ante las injusticias, a los malvados, a los represores.

De Aute sabemos que era capaz de fijarse en el color nuevo de carmín de la mujer deseada -"estás mucho más guapa, será que te embellece ser feliz". Sabemos que una vez se enamoró, de niño, en un cine, viendo Al este del Edén: "James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces, te besé. Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida, en la puerta, nos pidió un triste inspector nuestros carnés. Luego volví a la academia, para no faltar a clase de francés...".

De Aute sabemos que todo lo que tocaba lo dotaba de lucidez, de armonía y de sentido. De Aute sabemos que conocía, más que nosotros, el equilibrio fragilísimo, el orden secreto del mundo. Se ha ido pero nos queda su obra. Aquí sus canciones imprescindibles.

1. Al alba

"Si te dijera, amor mío, que temo a a la madrugada. No sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. Ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas". Una canción contra la pena de muerte, contra los fusilamientos del franquismo. Aunque Aute prefería decir que era "una canción de amor... que salió de otra manera".

2. Las cuatro y diez

"¿Quieres helado de fresa o prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras, aunque se que me responderás: muy bien. Ten, esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Oiga, me trae la cuenta; calla, que fui yo quién te invitó a comer". Esta belleza de canción narra el reencuentro con un amor de la infancia. Ambos se cuentan sus vidas, ahora aplastadas por la rutina, por el trabajo en los almacenes, por la previsibilidad de la familia y los hijos.

3. Pasaba por aquí

"Qué esperas que te cuente, hay poco que decir, tal vez me vaya un tiempo... no aguanto este coñazo de Madrid". Aute pita al porterillo de un amor para preguntarle cómo está. "No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin. Es torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz". Sólo pasaba por ahí.

4. Sin tu latido

"Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma; y es verdad porque el mío me lleva cada noche al hueco que te nombra. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Vuelvo al cabo a tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca".

5. De paso

Una de sus canciones más emblemáticas, que resume gran parte de su filosofía. "Decir 'espera' es un crimen, decir 'mañana' es igual que matar. Ayer de nada nos sirve", canta. "Que no, que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso". Sólo las mentes tan rabiosamente inteligentes como las suyas se permiten el cambio. El no atrincherarse demasiado tiempo en una idea, porque si no, se vuelve dogma. Y aún hay más: "Hay demasiados profetas, profesionales de la libertad que hacen del aire banderas".

6. La belleza

"Míralos como reptiles, al acecho de la presa, negociando en cada mesa maquillajes de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas, y ahora el éxito es su meta; mercaderes, traficantes, más que nausea dan tristeza, no rozaron ni un instante la belleza". Habla sola.

7. Prefiero amar

Autobiografía perfecta: "Me dice el corazón que no soy de este planeta, que caí de algún cometa fuera de circulación. O acaso sea un clon de algo así como un salvaje que articula algún lenguaje de una extraña dimensión". ¿Por qué? Aquí va: porque "entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaura y la jauría; entre morir o matar, prefiero amor, amar".