El impactante vídeo de Tristán Ulloa, recuperado: denuncia "condiciones tercermundistas"

El actor Tristán Ulloa ha superado con éxito el Covid-19 y ha dejado un emotivo mensaje en sus redes sociales al respecto, al abandonar por fin el hospital donde ha estado ingresado unos días: "Dejo aquí a gente espectacular, gente que lo merece todo, que merece que les escuchemos, que les dejemos hablar para que nos demos cuenta de lo que están haciendo y en qué condiciones lo están haciendo. Son gente muy joven y valiente que está en primera línea de fuego con lo mínimo", ha comentado. Ya no tiene fiebre, dice. Y ha recuperado la voz. Se expresa con lágrimas en los ojos.

Palabras de amor para los que le han cuidado estos días: "Gracias, muy especialmente, eso sí, al doctor y ya amigo del alma Jesús Garrido, que pronto será padre primerizo, a la enfermera Lydia que me vio en lo más profundo del pozo y de la que nunca me faltaron palabras amables y reconfortantes (...) a Liliana, la anestesista que acaba de dar positivo", ha escrito. Un recuerdo, también, para otros compañeros artistas: "Que no se me olviden dos médicos de la misma estirpe que Jesús Garrido: Jorge Usón y Jorge Drexler, y para colmo excelentes músicos los tres. Ya les he pedido tocar un tema con ellos, pero yo al fondo con un triángulo cual Yoko Ono para acabar llevándome yo todo el mérito".

No olvida, Ulloa, que antes de pasar a una cama en planta tuvo que quedarse en una butaca de un pasillo, en una camilla y en un cubículo aislado. No olvida cómo compartió con otros tantos enfermos "tiritonas y miedos". Por eso ha querido también aprovechar para denunciar las "condiciones tercermundistas" en las que trabajan los profesionales de la salud: "No podemos dejar trabajar a los sanitarios así". "Son unos putos héroes", ha sentenciado. También ha pedido a los ciudadanos que guarden, por favor, el confinamiento para frenar la maldita curva cuanto antes.