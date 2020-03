Una mujer acusa al actor Timothy Hutton de haberla violado en 1983 cuando tenía 14 años

Una mujer canadiense acusó hoy al actor estadounidense Timothy Hutton, ganador del Oscar por 'Gente corriente' (1980), de haberla violado cuando era una niña de 14 años.



El portal Buzzfeed ha publicado un extenso reportaje en el que la exmodelo Sera Johnston detalló su acusación en contra del intérprete por una violación que tuvo lugar presuntamente en 1983 en Vancouver (Canadá).



Hutton, por medio de un comunicado divulgado por su abogado, rechazó "completa e inequívocamente" el testimonio de Johnston y afirmó que no pasará "ni un minuto más dignificando estas acusaciones dado que son evidentemente falsas" y "están diseñadas" solo para extorsionarle y conseguir dinero.



Según las declaraciones recogidas por Buzzfeed sobre la presunta violación, Johnston estaba con otras dos amigas adolescentes cuando conoció a tres hombres de unos veinte años, entre los que estaba Hutton. Charlaron un rato en un restaurante y, a continuación, los hombres les dijeron si querían ir de fiesta con ellos al hotel en el que se hospedaba el actor.



Una vez ahí, siempre según el relato de Johnston, los hombres les ofrecieron bebidas y el actor se sentó junto a ella.

"Estaba acercándose mucho, sabes, como arrimándose y acariciando mis piernas y eso", afirmó.

"Y yo estaba como: 'Creo que esto va a ir mal'", añadió.



Johnston sostuvo que el actor le decía que "todo iría bien" mientras le besaba en el cuello. Después, el actor la llevó a su cuarto, donde también estaba un amigo, la desnudó y la penetró.



"Me dolió muchísimo. Era muy doloroso. Dios. Sí, fue extremadamente doloroso. Horrible, horrible, absolutamente horrible", señaló Johnston.



La mujer aseguró también que el amigo del actor introdujo su pene en su boca.



Buzzfeed habló con varias personas a las que Johnston, a lo largo de los años, les contó su versión de lo que sucedió con Hutton aquella noche.



En 2017, los representantes legales de Johnston y Hutton mantuvieron encuentros para solucionar por la vía económica esta acusación, pero finalmente la mujer rechazó llegar a un acuerdo.



El año pasado, Johnston habló con la Policía de Vancouver y, según su abogado, hay un detective que está investigando este caso.



Un portavoz de la Policía dijo que no pueden revelar los nombres de presuntos agresores o víctimas de casos así.



Además de 'Ordinary People', la carrera de Hutton incluye otras películas como 'Taps,más allá del honor' (1981), 'Distrito 34: Corrupción total' (1990), 'The Dark Half' (1993), 'French Kiss' (1995), 'Beautiful Girls' (1996) o 'La caja Kovak' (2006).