Latin Grammy 2019: lista completa de ganadores

Rosalía arrasó este jueves en los Latin Grammy con tres premios, incluido el gran reconocimiento de Álbum del año por 'El mal querer'. Entre los premiados también estuvieron Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y Andrés Calamaro.

Esta en la lista completa de los ganadores de la 20 edición de los Latin Grammy, que se celebró este jueves en Las Vegas, Estados Unidos:

- Álbum del año: Rosalía - "El mal querer".



- Grabación del año: Alejandro Sanz y Camilla Cabello - "Mi persona favorita"



- Canción del año: Pedro Capó - "Calma".



- Mejor nuevo artista: Nella.



- Mejor canción urbana: Rosalía y J Balvin - "Con altura".



- Mejor álbum de música ranchera/mariachi: Christian Nodal - "Ahora".



- Mejor álbum de música urbana: Bad Bunny - "X 100PRE".



- Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical: Juan Luis Guerra - "Literal".



- Mejor álbum cristiano (en español): Juan Delgado - "Todo pasa".



- Mejor álbum de música latina para niños: The Lucky Band - "Buenos Diaz".



- Mejor álbum de música clásica: Samuel Torres & La Nueva Filarmonía - "Regreso".



- Mejor arreglo: Rodner Padilla - "Sirena" (Luis Enrique + C4 Trío).



- Mejor diseño de empaque: Man Mourentan & Tamara Pérez ("El mal querer" de Rosalía).



- Mejor álbum de pop-rock: Andrés Calamaro - "Cargar la suerte".



- Mejor canción de rock: Andrés Calamaro - "Verdades afiladas".



- Mejor álbum de rock: Draco Rosa - "Monte sagrado".



- Mejor álbum de música alternativa: Mon Laferte - "Norma".



- Mejor canción alternativa: Los Amigos Invisibles - "Tócamela".



- Mejor álbum de salsa: Tony Succar - "Más de mí".



- Mejor álbum de cumbia/vallenato: Puerto Candelaria & Juancho Valencia - "Yo me llamo cumbia".



- Mejor álbum tropical tradicional: Andrés Cepeda - "Andrés Cepeda Big Band (En Vivo)".



- Mejor canción tropical: Juan Luis Guerra - "Kitipún".



- Mejor álbum vocal pop contemporáneo: Rosalía - "El mal querer".



- Mejor álbum vocal pop tradicional: Fonseca - "Agustín".



- Mejor canción pop: Alejandro Sanz y Camila Cabello - "Mi persona favorita".



- Mejor fusión/interpretación urbana: Pedro Capó & Farruko - "Calma" (Remix).



- Mejor álbum cantautor: Kany García - "Contra el viento".



- Mejor álbum instrumental: Gustavo Casenave - "Balance".



- Mejor álbum folclórico: Luis Enrique + C4 Trío - "Tiempo al tiempo".



- Mejor álbum de tango: Quinteto Astor Piazzolla - "Revolucionario".



- Mejor álbum de jazz latino/jazz: Chucho Valdés - "Jazz Batá 2".



- Mejor álbum de música banda: Banda Los Sebastianes - "A través del vaso".



- Mejor álbum de música tejana: Elida Reyna y Avante - "Colores".



- Mejor álbum de música norteña: Intocable - "Percepción".



- Mejor canción regional mexicana: Christian Nodal - "No te contaron mal".



- Mejor álbum cristiano (en portugués): Delino Marçal - "Guarda Meu Coração".



- Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: Anavitoria - "O Tempo É Agora".



- Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: BaianaSystem - "O Futuro Não Demora".



- Mejor álbum de samba/pagode: Mart'nália - "Mart'nália Canta Vinicius De Moraes".



- Mejor álbum de música popular brasileña: Gilberto Gil - "Ok Ok Ok".



- Mejor álbum de música sertaneja - Marilia Mendonça - "Em Todos Os Cantos".



- Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: Hermeto Pascoal - "Hermeto Pascoal E Sua Visão Original Do Forró".



- Mejor canción en lengua portuguesa: Tiaco Iorc - "Desconstrução".



- Mejor ingeniería de grabación para un álbum: El Guincho, Brian Hernández, Jaycen Joshua y Chris Athens ("El mal querer" - Rosalía).



- Productor del año: Tony Succar.



- Mejor vídeo musical versión corta: Kany García y Residente - "Banana papaya".



- Mejor vídeo musical versión larga: Alejandro Sanz - "Lo que fui es lo que soy"