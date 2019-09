El misterioso robo de un váter de oro de la mansión donde nació Churchill

Un inodoro de oro de 18 quilates fue robado durante la madrugada del sábado en Blenheim Palace, la mansión en la campiña inglesa donde nació el exprimer ministro británico Winston Churchill. El váter, valorado en 1 millón de libras (1,12 millones de euros) y de unos 25 kilogramos, formaba parte de una exposición del artista conceptual italiano Maurizio Cattelan.

La Policía de Thames Valley, que fue alertada a las 3.57 GMT, dijo que el hurto del inodoro, que estaba conectado a las tuberías y era usado por el público, "ha causado daños graves y un escape", lo que motivó el cierre provisional de la mansión situada en Woodstock (condado de Oxfordshire).

Los agentes consideran que los autores del delito, en el que no hubo heridos, pudieron "actuar en grupo y haber usado al menos dos vehículos". "La pieza de arte no ha sido aún recuperada pero efectuamos una investigación exhaustiva para hallarla y llevar a los responsables ante la Justicia", declaró la inspectora Jess Milne. No obstante, la mansión se ha convertido en un reclamo turístico desde el hurto, con numerosas personas queriendo fotografiar el hueco donde estaba colocado el inodoro.

La dorada escultura satírica de Cattelan, titulada America, se mostró por primera vez en el Guggenheim de Nueva York en 2016, donde también podía ser usada por los visitantes, y después el museo se la ofreció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Respuesta del artista

"Han vadalizado muchos de mis trabajos, o los han tirado por error a la basura, pero nunca había experimentado la 'pérdida' de uno de ellos", indicó el artista Maurizio Cattelan en un comunicado. "Cuando esta mañana me informaron del robo pensé que se trataba de una broma y me llevó un rato llegar a la conclusión de que todo era cierto y que no estaba en una película irreal donde, en lugar de las joyas de la corona, los ladrones se llevaron un puñetero retrete".

Y continuó: "Espero que America se instale en el baño de alguien y lo utilice para lo que es, como un inodoro, y no lo funda y lo transforme en 103 lingotes de oro. Queridos ladrones, por favor, si estáis leyendo esto, hacedme saber lo mucho que os gusta esta pieza y qué se siente al orinar sobre oro".

El llamado palacio de Blenheim, del siglo XVIII y donde aún residen los descendientes del antiguo dirigente conservador, es patrimonio de la humanidad y una de las atracciones turísticas del Reino Unido. La policía detuvo a un hombre pero que no está relacionado con el robo. El misterio del váter de oro sigue a la espera de resolución.