¿Eres tan español como te crees? Demuéstralo en nuestro test cultural

España no es sólo un ancho terreno circundado por el mar; no sólo península hermosa, ni tortilla de patatas deshaciéndose en pecados, ni siquiera espetitos de Málaga ni vacaciones en Benidorm. Ni flamencas diminutas encima de las televisiones, ni vino y toritos bravos. España trasciende a los tópicos -simplificaciones- por su Historia y por su cultura, por su poderío artístico, por su personalidad indómita. España es, cómo no, Quintero, León y Quiroga, Dionisio Ridruejo, Lorca, Camilo José Cela, ¡ay!, Paco de Lucía. Hernán Cortés, Joan Miró, Francisco de Zurbarán. Son muchos más en este país prolífico de talento y complejidad inabarcables. Y usted, ciudadano español, en estos momentos de debate identitario, ¿conoce tan bien España como cree, o se queda sólo en el poder del DNI? Demuéstrelo en nuestro test.