Kiko Matamoros desvela en televisión sus planes con Marta López Álamo: "Deseamos tener un hijo"

Kiko Matamoros (64 años) y Marta López Álamo (23) han recibido todo tipo de críticas por su romance. Sin embargo, han decidido hacer caso omiso a los comentarios y han continuado con su romance, que podrían llevar a un siguiente nivel. Así lo desveló el tertuliano en La última cena.

"Estamos deseando tener un niño. Queremos casarnos antes", confesó Kiko Matamoros con una gran sonrisa, después de que el vidente David Trivín, invitado al programa, anunciara que la cigüeña podría visitar al televisivo próximamente. De ser así, el colaborador de Sálvame se convertiría en padre por sexta vez.

Aunque él mismo reveló que no suele creer en las predicciones, las palabras del vidente podrían haberle generado cierta incertidumbre. Y es que en el pasado, David Trivín acertó el tiempo que Kiko iba a estar casado con Makoke (51). "Me ha dejado temblando porque él estuvo en mi boda... Me hizo una predicción que a mí no me extrañó en ese momento, pero que acertó plenamente. Me dijo lo que me iba a durar el matrimonio", explicó el televisivo. "Yo como sabía mi historia mejor que nadie, me dejó atónito porque no soy muy de creer en estas cosas. Me dijo si era consciente de que mi matrimonio no me iba a durar más allá de dos o tres años", añadió.

Kiko Matamoros y Marta López Álamo, durante un evento en Madrid. Gtres

Tras hacer esta sorprendente confesión y dejar boquiabiertos a sus compañeros, Kiko Matamoros dedicó unas emotivas palabras a Marta López Álamo. "Yo quiero mucho a mi pareja y queremos de alguna manera, porque sabéis todos la diferencia de edad que tenemos, que el día que yo no esté haya algo muy presente en su vida y que sea muy de los dos", comentó.

Si bien es la primera vez que Kiko hacía esta confesión, en alguna otra ocasión ya había hecho referencia a la diferencia de edad que tiene con su pareja. Fue el pasado mes de octubre, en una emisión de Sálvame, cuando el tertuliano aseguró que, si bien está "muy enamorado" de la influencer, es una situación difícil de digerir. "Si tengo esa suerte, estaré con ella toda mi vida y ella tendrá la suerte de tener a su lado a alguien que la quiera y la cuide", dijo entonces.

Las palabras de Kiko Matamoros llegaban después de que Marta López Álamo hiciera una dura reflexión en sus stories de Instagram. "Es muy triste, ojalá pueda estar con él toda la vida, pero no puede ser, no va a ser así y me dan ganas de llorar", decía la influencer.

La foto de la confusión

Hace unos días, la modelo compartió una imagen de su mano en su perfil de Instagram, en la que lucía una joya que llamó la atención de sus seguidores. Fueron muchos los que, pensando que se trataba de un anillo de compromiso, le hicieron preguntas sobre sus planes de boda. Sin embargo, la instantánea nada tenía que ver con un futuro matrimonio. Se trataba de una imagen en la que la influencer hacía publicidad a una firma de accesorios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LÓPEZ ÁLAMO (@martalopezalamo)

"¿Ya tenéis anillo... Nos vamos de boda?", comentó la colaboradora de Sálvame Marta López. "Yo pensé que era una pedida de mano" y "huele a anillo de pedida" fueron otros de los mensajes que recibió entonces la novia de Kiko Matamoros.

