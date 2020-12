Carmen Porter desvela el motivo de su ausencia en los programas en directo de Iker Jiménez

Sin duda alguna, Iker Jiménez (47 años) es uno de los nombres que ha ganado fuerza en la televisión en tiempo del coronavirus. Su canal de YouTube durante el confinamiento y su Horizonte Covid desde mayo le han hecho ganar aún más adeptos. Junto a él siempre aparecía Carmen Porter (46) formando una de las grandes parejas del mundo de la televisión.

Sin embargo, Carmen no ha aparecido en los programas en directo del comunicador en Mtmad Milenio Live que se emite todos los viernes. "Esta noche es muy especial. Como veis no tengo a Carmen a mi vera. Está convaleciente la pobre. No es nada grave. Sabéis que ella es brava y jabata como ninguna. Tampoco ha podido estar en su canal de Youtube. Espero que tenga una pronta recuperación", anunciaba el periodista sobre la ausencia de su esposa. "No es nada grave. Sabéis que ella es brava y jabata como ninguna, pero ha sido imposible. Tampoco ha podido estar en su canal de Youtube. Espero que tenga una pronta recuperación", añadió para intentar quitarle importancia al asunto.

Gracias a todos por vuestros mensajes de estos días. Sí, me encuentro mucho mejor. Ha sido una intervención en las encías y es doloroso y molesto pero estoy bien. Mañana estaré en @LRsecreta pic.twitter.com/6Apm46Zji9 — Carmen Porter (@carmenporter_) December 13, 2020

Las especulaciones no se hicieron esperar y, ahora, Carmen Porter finalmente ha decidido explicar que le ha sucedido a través de su cuenta de Twitter. "Gracias a todos por vuestros mensajes de estos días. Sí, me encuentro mucho mejor. Ha sido una intervención en las encías y es doloroso y molesto pero estoy bien", ha explicado la periodista.

"Está cicatrizando muy bien. Me pusieron mi propio plasma oxigenado, como a los deportistas", ha especificado. "Lo malo es que cuando me río me tiran los puntos", ha rematado poniéndole humor al asunto.

Carmen Porter conoció a Iker cuando acababa de cumplir 20 años y ambos estudiaban periodismo. Aunque al principio a Carmen el vasco lo pareció "un poco chulito" pronto comenzaron una relación que llega hasta hoy y juntos tienen una hija, Alma. Además, llevan años siendo pareja en lo profesional. Empezaron juntos en la radio con el ya mítico programa Milenio 3 que tan buen resultado dio en la Cadena SER y que tuvo su versión televisiva en Cuarto Milenio y que lleva en antena casi cinco lustros y no para de sumar seguidores.

