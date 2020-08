Quién es Jennifer Baldini, la polémica extronista con la que Gianmarco ha olvidado a Adara

Gianmarco Onestini (23 años) podría estar enamorado de nuevo. El italiano parece haber olvidado su dolorosa ruptura con Adara Molinero (27) y, por lo que ha publicado estos días en sus redes sociales, puede que su corazón ya esté ocupado por otra atractiva joven.

Se trata de Jennifer Baldini (22), con la que el ex gran hermano ha compartido varios vídeos en Tik Tok que han desatado los rumores y las teorías en redes sociales. Ambos aparecen bailando y en actitud muy cariñosa, incluso ella luce una camiseta con la palabra "maracaná" que tanto utiliza Onestini.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado aún sobre qué relación hay entre ellos, lo cierto es que sus seguidores ya dan por confirmado el romance y celebran esta nueva pareja del verano. Pero, ¿quién es Jennifer Baldini?

La chica que podría haber conquistado a Gianmarco tiene 22 años, es de Castellón y no es nueva en el ambiente mediático en el que se mueve el italiano; de hecho, es famosa en España antes que él. Jenni se dio a conocer en 2017, cuando llegaba al programa Mujeres y Hombres y Viceversa para pretender a Fabio Agostini (30).

Sus primeros pasos en el programa de citas no fueron muy exitosos, pues el tronista la expulsó a la primera de cambio. Sin embargo, Jennifer volvería poco después para pretender a Albert Álvarez (31), comenzando así una trama amorosa que forma parte de la historia de este programa.

La chispa entre Jenni y Albert saltó prácticamente desde el primer contacto en plató. "Me gusta mucho", confesó él al conocerla. Una primera impresión que activó la alerta del resto de pretendientas, quienes no dieron el mejor recibimiento a su nueva compañera.

Jenni y Albert protagonizaron una turbulenta historia de amor. Mediaset

En la final del tronista, este se acercó a ella para declararle su amor y comunicarle que quería abandonar el programa junto a ella: "Me preguntaste si se puede estar enamorado de dos personas. Y no se puede. Solo estoy enamorado de ti", le dijo antes de besarla apasionadamente.

A pesar del idílico momento, la relación entre Jennifer y Albert sería muy tormentosa y duraría poco. En diciembre de 2018, Jenni regresa al programa, esta vez como tronista, poco tiempo después de su ruptura. "El principio fue precioso pero después te das cuenta cómo es", revelaba, aunque aseguró que Albert "no es mala persona".

La joven, que reconocía haber aceptado el trono con "rabia y despecho", tendría que lidiar con la sombra de su ex durante toda su aventura en el programa. No obstante, logró encontrar de nuevo el amor junto a Martí, uno de sus pretendientes con el que se saltó las normas del formato y se vio fuera de plató.

Jenni y Albert rompieron poco después de salir juntos del programa. Mediaset

Pero su nueva relación estaría marcada, una vez más, por la figura de Albert, a quien la chica no dudó en defender durante su paso por Supervivientes 2019. Esa cordialidad generó un aluvión de rumores que se multiplicarían cuando ambos fueron vistos de compras después de que Albert volviera de la isla.

Sus versiones sobre ese reencuentro fueron muy distintas. El segundo clasificado de Supervivientes aseguró que fue ella la primera en contactarle: "Jenni me llamó cuando salí de la isla para preguntarme cómo estaba. Yo quise darle las gracias, ya que mi familia me había contado que me había defendido en varias ocasiones".

Ella, por su parte, no dudó en revelar que su ex había intentado que rompiera con Martí: "Él me dijo que podíamos ser trending topic si dejaba a Martí en directo y volvía con él".

El nombre de Albert volvió a sonar tras la ruptura de Jenni y Martí. Mediaset

Poco después, la extronista y su nuevo novio se separaban y Jenni hacía una dura confesión frente a Martí: "Nunca he estado enamorada de él". El chico, por su parte, aseguró que la chica comenzó a estar "rara y distante" con él poco después de comenzar su relación.

En esa ocasión, el nombre de Albert volvió a planear sobre la ruptura, ya que muchos consideraban que la extronista no había conseguido olvidar al deportista catalán. Ahora, la vida parece haber unido los corazones heridos de Gianmarco y Jennifer, por lo que el tiempo dirá si logran pasar página juntos y comenzar a escribir su propia historia de amor.

