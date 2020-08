Dakota Tarraga da la cara tras su detención: "Me puse bastante chula con la policía"

Dakota Tarraga (33 años) está de nuevo en el centro de la polémica por su carácter conflictivo. La exconcursante de Supervivientes era detenida el pasado fin de semana después de que la Policía Nacional recibiera una llamada alertando de un supuesto altercado en su casa. Una intervención que se saldaba con la joven durmiendo durante 48 horas en los calabozos de la comisaría de Alicante.

Tras varios días de informaciones sobre una supuesta agresión a su madre, Dakota ha decidido dar la cara este domingo en Viva la vida para contar, en compañía de su madre, qué sucedió aquella noche.

Visiblemente nerviosa, la joven se rompía al sentarse junto a Toñi Moreno, asegurando que se la juzga por el pasado conflictivo que mostró en su paso por Hermano Mayor. "¿Mi programa me va perseguir toda la vida? Todo el mundo tiene derecho a cambiar, conmigo esta semana se han pasado, no tengo que aguantar todas las calumnias que han dicho", lamentaba entre lágrimas.

Dakota asegura que lo ha pasado "fatal" por este asunto y ha explicado que, la noche en que fue detenida, la policía acudió alertada por el ruido procedente de su casa: "En mi casa se habla chillando. Alguien nos escucha gritar y llama a la policía, pero no hubo ninguna discusión, yo estoy mejor con mi madre que nunca".

La joven reconoce que, desde el primer momento, se puso "bastante chula" con los agentes, hecho que motivó su detención. "Me fui detenida, no lo niego", relata, aunque asegura que pensaba que el traslado a comisaría se había producido por "una multa de tráfico" que tiene pendiente.

Tras pasar las primeras 24 horas en el calabozo, Dakota habla con su abogado, quien le informa de que está allí "por un malentendido". Sin embargo, la actitud de la detenida hace que no la pongan en libertad y vuelva a dormir entre rejas.

Según su versión, jamás se produjo la comentada agresión a su madre, pues afirma que aunque la supuesta víctima no aportara denuncia ni parte de lesiones, la policía podía haber actuado de oficio de haber observado signos de maltrato.

Nadia, madre de Dakota, ha refrendado el relato de su hija y ha explicado por qué no fue tras ella después de que fuera detenida. "Se la llevaron porque se encaró y yo ante eso no puedo decir nada". "Encubriéndola no le haría ningún favor, al contrario", ha dicho la progenitora de Dakota, asegurando que nunca ocultaría el maltrato de su hija para protegerla.

La versión de la policía

A pesar del relato de Dakota y su madre, el periodista Juan Luis Galiacho ha ofrecido la versión de los hechos aportada por la policía. "Paco, el padre de Dakota, es quien llama, se persona una patrulla, ven un estado de alteración dentro de la casa e incluso ven algún hematoma en la madre y se llevan a Dakota".

"En ese momento estaba bastante alterada y la meten en los calabozos, allí permanece hasta el lunes, se niega a declarar ante la policía, se le abre el pertinente atestado y el lunes pasa a disposición del juzgado", prosigue Galiacho.

"La madre no presenta parte de lesiones y ya no tiene ningún tipo de validez, la denuncia no existe y por tanto el juzgado toma la decisión de ponerla en libertad", ha concluido el colaborador de Viva la vida. Una versión que tanto Dakota como su madre niegan, asegurando que el padre no fue quien llamó a los agentes y que no hubo ninguna agresión.

