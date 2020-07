La novia de Kiko Matamoros, Marta López, se enfrenta a Laura Fa tras sentirse insultada

El último retoque estético de Kiko Matamoros (63 años) continúa dando de qué hablar. El gran impacto que causó el nuevo aspecto del colaborador tras su presencia en Sábado Deluxe no solo ha tenido repercusión en las redes sociales, y es que sus compañeros de programa también han hablado sobre cómo ha quedado el rostro del popular comentarista. Comentarios que han ido desde la comprensión de Rafa Mora (37), al ataque de Laura Fa (45).

"No se sabe si es más terrorífico el antes o el después", esbozaba la catalana este lunes sobre el resultado de los tratamientos a los que se había sometido Matamoros, llegando a decir que sus labios ahora parecían "de mujer". Estas palabras no gustaron nada a la pareja del tertuliano, Marta López Álamo (22), que defendió a su pareja durante una conexión en directo con el programa Sálvame alegando que Laura Fa no tenía labios, al igual que ella antes de realizarse un amento de los mismos. Un contraataque que la periodista no dejó pasar, en esta ocasión, en las redes sociales.

"¡Uy! ¡No me había fijado! Tiene razón la novia de Matamoros, no tengo labios. Gracias a Dios tengo cerebro", rezaba un storie que subió Laura Fa a sus redes sociales. Minutos después, era el propio Kiko, que permanece ingresado en el hospital después de que le fuera extirpada la vesícula biliar este lunes, quién atacó directamente a su compañera mediante una publicación de Instagram en la que la llamó "reventada" y añadió que lo que ella tiene es "un cerebro asintomáico". Calificativos que no hicieron más que avivar el conflicto entre las partes.

Este martes, Omar Suárez, reportero del programa, se desplazó hasta el centro médico donde permanece Matamoros para poder hablar en directo con Marta. Una invitación que la influencer denegó, pero que sin embargo ha quiso aprovechar para contestar a su nueva 'enemiga' a través de una unos mensajes que envió al periodista. "No voy a bajar, solo dije que los labios gruesos no tienen por qué ser femeninos, ella no tiene y es una mujer al igual que yo tampoco tenía", aclara la joven después de que la colaboradora hubiera dicho de ella que se había inyectado hasta en ocho ocasiones.

Omar Suárez mientras trasmitía a 'Sálvame' las palabras de Marta López Álamo. Mediaset

"No critiqué sus labios, a diferencia de ella, que dice que no tengo cerebro. Ella hizo bromas con mala uva, yo no la he insultado, ella a mí sí", añadía la modelo, que aprovechaba para partir una lanza a favor de la sororidad entre mujeres: "Somos muy poderosas y modenas, pero si te cuidas o eres guapa, cosa que es muy subjetiva, no tienes cerebro"

Ante las palabras de Marta López, Laura Fa ha optado por retractarse y explicar su sentir. "No me sentí atacada por mi físico, hice una coña en redes. Los que me conocen saben que siempre digo que 'yo no estoy buena, soy lista'. Estoy cero ofendida, de verdad, y si se ha pensado que le he dicho que no tiene cerebro me disculpo porque no lo sé, no la conozco", ha dicho la periodista a través de un mensaje de whatsaap que ha mandado a Carlota Corredera (46). Un gesto que ha sido aplaudido por gran parte de sus compañeros.

