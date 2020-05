Del regreso de ‘Los hombres de Paco’ a la colaboración entre Rosario Flores y C. Tangana

Si hace unos días dejaba grandes titulares en una entrevista en La Resistencia, Rosario Flores (56 años) se convertía este miércoles en invitada de otro talk show, El Hormiguero. Esta vez compartía protagonismo con un actor, Paco Tous (56), que en los últimos años ha vuelto al primer plano gracias a su aparición en ‘La casa de papel’.

Siguiendo el guion habitual, Pablo Motos (54) mantuvo su monólogo habitual, esta vez para tratar de dar respuesta a su fijación con el estudio del cerebro: “Lo hago a partir de una científica muy reconocida en Harvard, que se dedicó a ello por una enfermedad de su hermano. Unos años después, ella sufrió un derrame cerebral y sabía que en cuatro horas se debatía entre sobrevivir o no”, comenzó a relatar.

Antes de continuar con esa historia, hizo un inciso para explicar que “el hemisferio derecho se concentra en el presente, tiene que ver con la actividad física y las relaciones, mientras que el izquierdo contiene esa voz interior que te dice que eres diferente a los demás”. Tras ello contó que la científica perdió esa parte cuando tuvo el derrame. “Se dio cuenta de que la parte inferior de su cuerpo va más lento, que su brazo se mezclaba con la pared. También se dio cuenta de que no funcionaba el hemisferio izquierdo y no existía esa voz, estaba muy paz, no tenía estrés. En un momento trató de llamar a una ambulancia. Al final consiguió llamar a un amigo, había perdido el oído y el habla, pero su amigo envió a un médico. Necesitó ocho años para recuperarse, pero recuerda que durante un momento fue muy feliz y trató de buscar el modo en el que la gente conecte más con su hemisferio derecho y menos con el izquierdo”. Todo ello le llevó en su día a Pablo Motos a sacar una reflexión: “Hay que pensar menos y sentir más”.

Mucho más distendida fue la tertulia en la mesa. Esta vez se varió un poco el orden, y dos habituales de los jueves, Nuria Roca (48) y Juan del Val (49), formaron parte del grupo, junto a Marron (40) y el propio Pablo Motos. El cambio de look de Roca, con el pelo teñido, dio paso a la medida de dejar en cuarentena a los turistas que llegaron al país. “Ahora mismo, todo es ensayo-error. El mundo era una patraña, pero estaba organizando. Con las leyes nuevas están metiendo la pata”, lamentó Motos.

El regreso

En Sevilla con su mujer, su hijo y la perra, en Fase 1. Así está pasando Paco Tous pasando actual el proceso de desescalada: “Con prudencia, pero sí he salido e incluso he llegado a tomarme una cervecita; siguen fresquitas. Fue en un bar de barrio, hay que consumir en el barrio”, explicó.

El actor contó que “en general en mi barrio, como todo el mundo, se hablaba bajito, como si se hablara en alto se fuera a contagiar más. Una vez dije en un supermercado que había que alegrarnos un poco, que somos andaluces. Fíjate lo poco que nos piden, creo que estar en cuarentena era nuestra obligación y sacar del cajón palabras en desuso como lealtad, honestidad y ser patriota, confiar en los políticos, en nuestros científicos… Hay incertidumbre, es lógico, pero lo único que se nos pide es distancia social. El error es grave, es la muerte. El otro día en un parque les dije a unos chicos que conozco que 27.000 muertos son la población de Rota o Lebrija”.

Pablo Motos dio la razón a Tous, valorando que “parece muy difícil que los adolescentes obedezcan por encima de su impulso de salir de juerga. No es lo que te pueda pasar a ti, es que puedes matar a tu madre por un botellón, unas copas con los amigos o un a mí me da igual”.

Sobre este asunto, el actor gaditano siguió con la misma línea: “Cuando se habla de juventud no sé si es muy dramático, pero es cierto, puedes matar a tu madre, parece que no nos damos cuenta. Aunque casi todo el mundo cumple las normas, me desilusiona un poco lo que pasa en España, por no hablar de las peleas de gallos de nuestros políticos. Pero creo que vamos a salir de esta y recuperar, en mi caso, la cultura, reinventarse, siguiendo el ejemplo que habéis hecho vosotros”.

Antes de despedirse, llegó el momento de dar una exclusiva: “Sí, van a volver ‘Los hombres de Paco’. De entrada puedo confirmar a Pepón Nieto, Carlos Santos, nuestro Bovedilla, y aquí el servidor. Muy contento, dicen que las segundas partes no son buenas, pero como esta está tan lejos lo vamos a coger con muchas ganas”, finalizó Tous.

Creatividad

También en el sur, Rosario Flores contó en la entrevista que se encuentra en “Cádiz desde hace tres años, aquí se vive mejor, estamos en la Fase 1, hay árboles, hay flores… No quiero decir que estoy muy bien, porque estoy en casa, pero como todos llevo sin ver a mi familia dos meses. Soy optimista y creo que esto se va a solucionar dentro de poco y así poder cantar en los escenarios y todas esas cosas”

Preguntada por Pablo Motos sobre si usaba este tiempo para cantar en casa, reconoció que sí y que tiene “un disco a punto de salir, estoy en las mezclas, es maravilloso y tengo muchas ganas de mostrarlo. Estoy haciendo un curso de piano, estoy encantada porque me va a ayudar a componer. Trato de distraerme y ser creativa”.

Al presentador de El Hormiguero le causaba curiosidad en qué punto estaba ese nuevo trabajo: “Estaba ya en las últimas mezclas, pero cuando estaban acabando nos pilló todo esto, espero acabarlo lo más pronto posible. Tengo una canción muy bonita, basada en una anécdota con Vanesa Martín (39). Un día llegué a La Voz hablando en alto de cosas mías. Su camerino estaba al lado del mío y al rato entró para decirme que me había escuchado y que había compuesto un tema”.

Otra colaboración que ya le está reportando grandes alegrías es la de C. Tangana (29): “Hombre, me ha encantado. Me ha dado un regalo maravilloso, está en el número 1 con esa canción. Me llamó súper respetuoso, que estaba un poco preocupado por si no me gustaba. Ya hemos hablado para hacer algo juntos. Que él se haya acordado de esa canción es un regalazo.

Dejando a un lado la actualidad profesional, Rosario quiso mandar un mensaje de optimismo: “Esto puede ser una señal para que cambiemos nuestra conciencia y nuestra forma de actuar, esto va a ser para mejor y un mundo lleno de amor”.