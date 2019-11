Telecinco ataca de nuevo a la 'cadena triste': el origen de una guerra que no es nueva

Las noticias sobre la presunta violación a Carlota Prado (26 años) en GH Revolution han trascendido más allá de nuestras fronteras y es prácticamente imposible encontrar un medio nacional que no haya tratado el asunto. Sin embargo, la cobertura de esta polémica por parte de Atresmedia ha generado la ira de la directiva de Mediaset, que ha sacado toda su artillería para tratar de desprestigiar a su rival y frenar la crisis de anunciantes que vive Gran Hermano.

La compañía de Paolo Vasile (66 años) ha lanzado una agresiva campaña promocional en la que resalta su superioridad de audiencias sobre la competencia y recupera el adjetivo "triste" para referirse a Antena 3, un calificativo que nació en Sálvame hace ya una década.

En la serie de spots se muestran datos de audiencia de ambas cadenas, acompañados de indirectas como pueden leer frases como "Sumen lo que sumen, Mediaset espectacular" o "No seas triste, disfruta con Mediaset".

Además, Telecinco señala directamente a la compañía de San Sebastián de los Reyes en el comunicado emitido este miércoles, acusándola de promover acciones de desprestigio "desde los espacios y programas informativos de Antena 3, LaSexta, Onda Cero y algunos de sus portales verticales".

Aunque de momento Atresmedia no ha respondido a los ataques de Mediaset, lo cierto es que esta escalada de ataques entre los dos principales grupos audiovisuales de la televisión en abierto española no es nueva. Ya en 2010 se vivió una situación muy parecida. Fue entonces cuando nació el apodo de 'cadena triste' en el programa vespertino de Telecinco.

En aquella temporada, Antena 3 emitía campañas para reivindicar su contenido 'blanco' y familiar bajo el eslogan "Pone", con el que llegó a crear un vídeo musical protagonizado por rostros de la cadena como Jorge Fernández (47) o Susanna Griso (50).

Desde Fuencarral contestaban al 'golpe en el pecho' de Atresmedia con la mejor arma que podían utilizar: los datos de audiencia que les avalaban como líderes indiscutibles. En la contrapromoción, la cadena comparaba las cifras de varios programas rivales de Telecinco y Antena 3, con resultados siempre a favor de Mediaset.

Aquel vídeo copiaba el "Pone" de la competencia para enviar una pulla: "Aunque a algunos no les guste, el dato pone lo que pone", comentaba la voz en off con tono sarcástico. Por si no hubiese quedado lo suficientemente claro, el spot lanzaba un dardo final llamativamente similar al de la campaña actual: "Deja atrás la tristeza y diviértete con nuestra mejor programación", rezaba el anuncio.

Desde San Sebastián de los Reyes reaccionaron sacando otra 'promo' que atacaba a Telecinco por basar su oferta en programas del corazón: "Porque no ponemos lo mismo mañana, tarde y noche", concluía el spot. Ese enfrentamiento despertó un intercambio de indirectas y una auténtica guerra propagandística en la que prácticamente todo valía. Tanto Telecinco como Antena 3 presumieron durante meses de ser líderes con datos manipulados.

La cadena de Atresmedia afirmaba ser "la que más gusta a los españoles", utilizando para ello comparaciones bastante cuestionables. Por ejemplo, bajo el título "los concursos más vistos", la cadena contraponía la audiencia de La ruleta de la suerte a la de Pasapalabra, dos programas que no competían en la misma franja.

Por parte de Mediaset, aunque contaban con el respaldo del liderazgo, también hubo manipulación. Los gráficos utilizados por la compañía exageraban visualmente una distancia frente a Antena 3 que no era tal. Así, una ventaja de tres décimas se mostraba como un abismo.

Gráfico manipulado de Telecinco.

Ese baile de datos se repitió más recientemente, en concreto en junio de este año, cuando Antena 3 se jactaba de que La ruleta de la suerte y Boom son los concursos más vistos de la mañana y la tarde, respectivamente. Algo que era rápidamente respondido desde Telecinco mostrando las cifras de share de El programa de Ana Rosa frente a Espejo público y de Pasapalabra frente a Boom.

Spot de Telecinco emitido en junio de este año.

Una guerra entre los dos gigantes de la tele en abierto que renace ahora con el caso Carlota Prado y que, a la espera del siguiente movimiento por parte de Antena 3, anuncia ser más cruda que nunca.

[Más información: Telecinco se defiende del escándalo Carlota en 'GH' atacando a Antena 3: "Están actuando de manera desleal"]