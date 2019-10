Estela Grande se libra de la nominación y Noemí es nombrada 'mueble' de 'GH VIP'

La noche de este martes ha sido clave para entender cómo funcionan las cosas en GH VIP 7. A pesar de todas las polémicas, la salvada de la nominación fue Estela Grande (23). La mujer de Diego Matamoros (33) se jugaba la expulsión con Irene Junquera (33) y Adara (26), y lo cierto es que todas las quinielas apuntaban a que sería la exnovia de Pol Badía la que se salvase de la nominación, como lo ha hecho en las semanas de atrás. Pero ha ocurrido la sorpresa, ya que hasta la propia Estela se pensaba que tras marcharse la semana pasada Kiko Jiménez (27), este jueves le tocaría a ella. Pero no, parece que la suerte le ha sonreído a la concursante.

"No me lo puedo creer", decía Grande tras enterarse de que era ella la salvada de esta semana. Sin duda, se trata de una inyección de positividad y de energía que seguro que provoca una reacción en la habitante de la casa de Guadalix de la Sierra. Poco se la ha visto esta semana en imágenes, ya que la trama que ha tenido durante días atrás era por su 'relación especial' con el novio de Sofía Suescun (23).

Estela creía que ese acercamiento tan extremadamente cariñoso con Kiko Jiménez le habría perjudicado en su concurso pero parece ser que la audiencia y los espectadores quieren seguir viendo a la nuera de Kiko Matamoros (63) entre las cuatro paredes del la casa de GH VIP 7.

De esta manera, la expulsión está entre Irene Junquera y Adara Molinero. Dos concursantes que tienen muchas diferencias entre sí ya que la periodista no ha conseguido calar entre los espectadores y las veces que ha estado nominada se ha salvado por sus compañeros y es la primera vez que está en la palestra. Adara, sin embargo, es consciente de que tiene un apoyo brutal en el exterior ya que se ha salvado semana sí y semana también. Además, es una de las concursantes que más tramas está teniendo, la que más entretenimiento está ofreciendo en el reality.

Noemí, elegida 'mueble' de la casa

Todos los espectadores de Gran Hermano saben perfectamente qué significado tiene la palabra 'mueble' en las ediciones. Las personas que no crean tramas, no son protagonistas y no se mojan en las diversas circunstancias que suceden en la casa, son los concursantes que se le denominan con esa palabra. En esta edición VIP sin duda hay unos cuantos, entre ellos Gianmarco (22), Antonio David (43) y 'El Cejas' (18). Este martes por la noche se vivió algo que nunca había sucedido en ninguna edición y es que el público pudo votar a través de la app quién creía que era el mueble principal de esta edición.

La mayoría de los votos fueron para Noemí Salazar. Ante esta sentencia del público, la concursante se cogió un gran discurso porque no esperaba en absoluto que fuera ella la elegida. No toda la audiencia estaba de acuerdo con esta elección, y algunos apuntan a que los votos de los espectadores buscaban "fastidiarla", y si esa era la finalidad con la que se votó a Noemí, lo consiguieron.

La concursante se puso a llorar y explicó que la experiencia dentro de la casa está siendo única ya que ella nunca ha hecho nada en la vida sola: "Sin mi madre no soy nada, me falta mi otra mitad aquí. Nunca he estado sola, nunca me he ido a los viajes de fin de curso ni nada, mi lucha diaria por que mi cabeza no se vaya fuera me gasta mucha energía. La gente esta acostumbrada a verme en mi programa haciendo bromas y lo intento hacer pero esta es mi vida real, donde me enfrento a mis miedos".

Y es que madre e hija tienen una relación muy especial y juntas van a todos los sitios. Se apoyan en todo y se ayudan siempre que lo necesitan. Por eso, la organización permitió a Raquel Salazar entrar en directo a la casa de GH VIP 7 para dar ánimos a su hija y aconsejarla que se pusiera la caja que le había dicho el programa que se tenía que poner, ya que había que tomarse las cosas con humor.

[Más información: Diego manda un mensaje a Estela y Sofía rompe (y vuelve) en directo con Kiko en 'GH VIP']