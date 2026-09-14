Bailes en el aeropuerto, aluvión de fans y 12 noches clave: así recibe Madrid a Shakira antes de batir su récord histórico

Shakira (49 años) ha aterrizado este lunes en el aeropuerto de Barajas "ilusionada por volver" a España para el inicio el próximo viernes de la histórica residencia en Madrid con la que pondrá fin a su no menos histórica gira Las Mujeres Ya No Lloran, certificado como el tour latino más taquillero.

"Aquí he sido feliz, pasé los años más importantes de mi vida y también momentos duros", ha comenzado diciendo.

Y añade: "Volver de esta manera, rodeándome de cariño, de amor y el apoyo que nunca me faltó de mis fans españoles y la gente de España para ofrecerles lo mejor de mí y de nuestra cultura, la cultura latina, porque yo siento que solo hay una sola nación latina", ha dicho la colombiana a su llegada.

Sin despojarse en ningún momento de sus gafas de sol, ha llegado al Aeropuerto Barajas-Adolfo Suárez a mediodía y no ha dudado en acercarse a los muchos seguidores y medios de comunicación que la esperaban, dialogar con ellos e incluso bailar, pero también para explicar el propósito de unión de esta residencia.

"El Atlántico era antes un océano que nos separaba, hoy es un lazo que nos une. Por eso quise venir acá a cantar y bailar para ustedes y con el deseo de armar todo un lugar en donde podamos reconocernos mutuamente, en el que se pueda recorrer nuestra cultura latina", ha señalado.

Es un buen momento para Shakira, no solo por su relación con España, donde ya se le llama 'el talismán de la Roja' por sendas victorias de la selección española de fútbol en los mundiales a los que la colombiana ha puesto sintonía, en este último el tema Dai Dai, que llegó al número 1 global.

También lo es por el éxito de este Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, con récords de asistencia como el del Zócalo de Ciudad de México en marzo, con 400.000 asistentes, o hitos como el de su concierto en Copacabana con más de 2 millones de personas.

Shakira en su llegada a Madrid. Gtres

Sin más conciertos previstos en Europa u otro punto de España, está previsto que actúe durante doce noches en Madrid, concretamente las del 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y las del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

"En la soledad de esta era digital, que es una epidemia silenciosa, tenemos que refugiarnos en aquello que las máquinas y la IA nunca podrá superar, la manera de vincularnos y eso los latinos sabemos hacerlo", ha destacado Shakira también como invitación a que todo el mundo disfrute de esta experiencia.

Con el deseo de que cada una de esas convocatorias se convierta en una celebración de la comunidad latina e hispanohablante en la capital española, se ha construido un espacio singular las 40 hectáreas del Iberdrola Music, con diferentes espacios temáticos y un estadio listo para acoger a unas 50.000 personas por cita.

Nathy Peluso (31), Amaia (27) o Guitarricadelafuente (29) serán algunos de los artistas que amenizarán con su música las distintas jornadas de esta experiencia comisariada por la propia Shakira, que contará con carpas temáticas centradas, por ejemplo, en la literatura, la gastronomía o el público infantil