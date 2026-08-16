El terremoto de Granada sorprende a Merche en pleno directo: "Jamás imaginé que nos pillara en un concierto"

El terremoto que sacudió Granada este viernes, 14 de agosto, sorprendió a Merche (52 años) en uno de los momentos más inesperados: mientras ofrecía un concierto en directo.

La cantante se encontraba actuando en Huétor Vega, donde tenía programada una de las paradas de su gira Abre tu mente ahora 2026, cuando el movimiento sísmico irrumpió en plena actuación y provocó la reacción inmediata del público.

La artista, que actuaba en el Recinto Ferial con motivo de las fiestas de la localidad, ha explicado horas después cómo vivió el temblor, que alcanzó una magnitud de 5,0 en la escala de Richter y tuvo su epicentro en Alhendín, y ha compartido en sus redes sociales las imágenes del momento.

"Por suerte, quedó en un susto"

"Mira que hemos dado conciertos en circunstancias especiales, pero desde luego lo que jamás imaginé es que en medio de un concierto nos pillara un terremoto", relató Merche.

Afortunadamente, la situación no pasó de un mal trago pasajero para quienes se encontraban en el recinto.

"Por suerte quedó en un susto y no hubo daños", aseguró la cantante, aunque quiso recordar que las consecuencias fueron diferentes en otros puntos de la provincia: "en otros puntos de Granada sí que han sufrido algunos daños".

Las imágenes que ha publicado permiten comprobar cómo se vivió el seísmo desde las primeras filas.

Merche estaba interpretando Te lo mereces cuando, de repente, la persona que grababa con su teléfono dejó de enfocar al escenario. En ese instante comenzaron a escucharse gritos entre los asistentes, sorprendidos por el movimiento, mientras la actuación quedaba momentáneamente marcada por el temblor.

Tras compartir su experiencia, la artista también quiso lanzar un mensaje de precaución ante la posibilidad de nuevas réplicas.

"Mucha precaución y esperemos que no se vuelva a repetir", escribió. Además, aprovechó su publicación para enviar un mensaje de apoyo a quienes están sufriendo otra de las grandes emergencias de este verano.

"Y aprovecho también para mandar ánimos y fuerzas a toda esa gente que está sufriendo tanto por los incendios que están azotando parte del país", destacaba.

El movimiento se percibió en diferentes puntos de Andalucía y dejó algunos daños materiales en la provincia de Granada.

Posteriormente se registraron varias réplicas, algunas de ellas también perceptibles, mientras los servicios de emergencia se encargaban de comprobar el estado de las zonas afectadas.

Ante la gravedad de la situación y las réplicas posteriores, la Junta de Andalucía activó el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico para evaluar los daños materiales registrados en la provincia y coordinar la atención de los equipos de socorro.

Así, lo que para Merche debía ser una noche más de su gira terminó convirtiéndose en un concierto difícil de olvidar, con un terremoto irrumpiendo en pleno directo y sorprendiendo tanto a la cantante como al público.