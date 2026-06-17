Luis Miguel, ingresado en Nueva York tras someterse a una "delicada operación": cómo está y la reacción de su entorno

Luis Miguel, durante una de sus actuaciones, en Marbella, en 2024. Gtres

Gran preocupación la que existe en torno a la salud del cantante Luis Miguel (56 años) después de que este miércoles, 17 de junio, se haya informado que el Sol de México se encuentra ingresado en un hospital de Nueva York, tras someterse a una "delicada operación".

Ha sido la revista Semana la que ha avanzado la información en su portada de este miércoles. De acuerdo a los datos que controla la mencionada publicación, "el cantante ha permanecido las últimas dos semanas en el prestigioso hospital Mount Sinai".

Este centro médico, se apunta, "es uno de los de referencia en cardiología a nivel mundial". Tras esta intervención que apunta la revista, Luis Miguel sigue "un estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado".

Luis Miguel.

"La respuesta del organismo del artista está siendo positiva y los partes médicos que se han trasladado a su círculo más cercano hablan de una evolución plenamente favorable", sigue informando la revista.

A la luz de esta tranquilizadora noticia, los médicos podrían concederle el alta en los próximos días. Luis Miguel está animoso y siguiendo y respetando a rajatabla todo lo que le indican los médicos. Se habla de una "estricta rutina de descanso".

Un reposo, por otro lado, que tiene relación a algunas informaciones que, semanas atrás, aseveraban que el artista internacional estaba sometido a un frenético ritmo de trabajo. Se espera que más pronto que tarde el mexicano pueda retomar su vida con total normalidad.

A su lado, como era de esperar, está su razón de amor, su pareja, la empresaria Paloma Cuevas (53). Así lo confirma a EL ESPAÑOL una fuente de total solvencia.

Se explica que la hija de Victoriano Valencia ha hecho "auténticos malabares" para estar con Luis Miguel sin descuidar sus quehaceres en Madrid. Cuando Cuevas no se encuentra en suelo español, como ocurre ahora, deposita toda su confianza en su hermana, Verónica.

La portada de la revista 'Semana'.

Se aclara desde su entorno que Paloma no está en España y, por tanto, tampoco ha acudido, en las últimas horas, a una fiesta en Madrid donde estaba invitada. Volviendo a Luis Miguel, ¿qué tiene que decir su entorno sobre esta operación?

"Esto ya salió hace un mes en Latinoamérica y los fans lo desmintieron", se asegura, al tiempo que se califica la información como "rumores". Quien habla con EL ESPAÑOL hace referencia a la alarma que estalló a mediados del pasado mes de mayo.

Entonces, también se hablaba de un ingreso, que estaba en observación y se achacaba todo a un alto nivel de trabajo. Fue el espacio El gordo y la flaca el que puso, inicialmente, sobre la pista de aquella dolencia que preocupaba al entorno del cantante internacional.

Según se reveló en dicho medio, Luis Miguel se encontraba, entonces, "estable". Achacaban, entonces, a "problemas cardíacos".

Entonces, ante el silencio del protagonista, la cuenta de Instagram Luis Miguel The Idol -dirigida por sus fans- aseguró haber contactado con el entorno cercano del artista y afirmó que "se encuentra en perfecto estado de salud".

El comunicado decía así: "Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten difundir ya que son fake news".

"Agradecemos el cariño y la preocupación de siempre", agregaban.

A continuación, lanzaban una petición para evitar que situaciones similares se repitiesen: "Les pedimos que se informen únicamente a través de los canales oficiales y no contribuyan a la viralización de este tipo de información no oficial".

Problemas de salud

El cantante durante uno de sus recitales.

A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, el intérprete de La incondicional ha enfrentado diversos problemas de salud.

Uno de los más serios ocurrió en 2005, cuando desarrolló tinnitus o acúfeno, una afección que provoca un zumbido constante y que afectó directamente a su desempeño musical.

En 2015 volvió a encender las alarmas al verse obligado a cancelar varios conciertos debido a una rinofaringitis aguda, una inflamación intensa de las vías respiratorias superiores que le impedía cantar.

A estos episodios se suma el desgaste físico que supone afrontar giras internacionales tan exigentes como las suyas.

Afortunadamente, tras superar esos contratiempos, en 2023 pudo regresar a los escenarios con una gira internacional que se convirtió en un rotundo éxito.