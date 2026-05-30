Laura Ponte: "Defiendo mis arrugas. Hay gente de 12 años echándose cremas. Tenemos que ver qué estamos creando"

Laura Ponte está a punto de cumplir 53 espléndidos años. Será el próximo 9 de junio, y esta efeméride llega en un momento excelso, sobre todo, sereno. Sostiene la modelo, en su charla con EL ESPAÑOL, que está tranquila, en un trance estable, sin sobresaltos.

Un extremo que se percibe nada más verla. Da la sensación con Laura de que es lo que se ve, que no hay doblez ni artificio: ella es la naturalidad, en todos los sentidos. Este periódico se encuentra con ella en la fiesta de Casa Mó, la que cada año da el verano por inaugurado.

Aparte de la rinitis, Ponte asegura que, a nivel de salud, está bien, aunque avanza una importante novedad en lo referente al agujero en la córnea que padeció en 2022. En el plano laboral, todavía recuerda con gran ilusión el día que desfiló para Chanel.

Fue el 27 de enero del presente año cuando Laura se subió de nuevo a un escenario, durante el desfile de Alta Costura Primavera/Verano 2026 celebrado en el Grand Palais de París. Dice estar súper agradecida por la oportunidad. También cuenta que de amor no quiere saber nada.

Laura Ponte, esta semana en la fiesta de Casa Mó. Gtres

Laura, cuente cómo surgió ese desfile para Chanel.

Pues fue porque me llamaron de Milán para otra marca. Y la directora de casting también era de Chanel y yo no lo sabía. Y entonces a la semana me dijeron: 'Tienes que ir a verles a Chanel a París, que te han puesto en opción'.

Y yo: '¡Uh, ¡cómo!'. Y nada, fui, y resulta que cuando llegué ya estaba confirmada. Me probaron la ropa y me la arreglaron. Cuando llegas ahí te dicen: 'Bienvenida a la familia'. Te dicen 'vamos a estar aquí, a convivir un tiempo juntos'. Fue maravilloso.

¡Qué experiencia!

Ha sido increíble. No sé si haré más, pero yo ya me quedo encantada. Y son tan buena gente, de verdad, tan asequibles, gente que te abraza constantemente. Se saben los nombres de todo el mundo, o sea, eso es difícil de ver en estos tiempos tan rápidos.

No debería de sorprendernos eso... Es triste.

No lo sé, a mí me ha chocado muchísimo esa generosidad. El ser tan cariñosos, tan generosos con su tiempo, con todo. Están ahí a mil con todo y siempre hay un '¡Ay, ¿qué tal vas?!' y te dan un abrazo y te tocan.

¿Usted cree que la carrera de modelo está condenada a ser corta? ¿Es un mundo injusto con el paso del tiempo?

Mira, desde hace muchos años, hay mujeres, lo que pasa es que no prestamos atención, hay compañeras mías que siguen trabajando y tienen 70 años. Hay muchísimo trabajo que no vemos y sigue siendo el mismo trabajo.

Entonces, claro, focalizamos siempre el tema de 'ahora vamos a hablar de que se integran las mujeres de 50', o que ahora no sé qué, que está bien, pero que en paralelo también existe esa realidad.

Laura Ponte, en un acto público, en noviembre de 2025. Gtres

¿Cómo lleva del paso del tiempo? En esta era de la eterna juventud, usted es el ejemplo de llevar la arruga con orgullo.

No hay necesidad de eso. No, yo quiero parecer lo que soy, la persona que soy. Cada uno que quiera parecer la persona que quiera. O sea, yo no soy nadie para decirle a nadie nada. Yo defiendo mi ser, pero no por encima de nadie. Mi manera de vivir, de estar.

Es verdad que sí que creo que nos hemos pasado un poco, porque veo gente demasiado joven con 12 años echándose cremas o con retoques. Desde pequeñitas todas hacíamos lo mismo de 'me voy a maquillar, me voy a no sé qué'.

Creo que se deben tomar medidas, como ya está pasando, con el tema de qué publicidad pueden ver los niños, y también cuestionarse de dónde viene todo eso.

A lo mejor las agencias de publicidad también tienen que tener algo que ver o las marcas. Se hace una cadena de responsabilidad muy larga. Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo, qué estamos provocando y creando en gente tan joven. Es cuestión de todos.

Cambiando de tercio, ¿en qué momento vital se encuentra?

Bien, tranquila, muy tranquila, súper tranquila. Apenas salgo a ningún evento.

En nada, cumple 53 años. ¿Cómo lo va a celebrar?

Pues como buena Géminis, nunca sé qué hacer, si quiero hacer algo, no quiero hacer. Entonces, yo voy celebrando... Si, por ejemplo, estoy con alguien los días anteriores, y digo: '¡Ah, es mi cumpleaños, venga, vamos a celebrarlo!'.

Así, me gusta lo pequeño. No hacer grandes cosas. Yo celebro la vida todos los días.

Laura Ponte. Gtres

A nivel de salud, ¿todo en orden?

Sí, aparte de esta rinitis que tengo. Bien, todo bien. A Dios gracias, no sé. Aunque nunca se sabe. De lo del ojo, me quitaron los puntos ya hace un mes. Sigo con mis gotas, que ya es de por vida, y mis cositas.

Pero dentro de unos meses, si todo va bien, me ponen una lente intraocular para poder ver bien ya perfectamente. Ahora veo todo muy raro.

¿Y el verano cómo se presenta?

Pues como siempre, tranquilo: amigos, familia y yo me escondo mucho. Yo voy a Asturias o a Galicia y me dice la gente: 'Pero ¿dónde te metes?'. Yo, en mi casa. En casa y lo que suceda. Yo no soy de planear. A mí me encantan los accidentes. Si me encuentro contigo, lo celebro.

Pero no soy mucho de 'Uy, venga, voy a organizarme', porque luego me agobio y digo: '¿Y si luego no tengo ganas de salir?', '¿Y si me quiero quedar en casa?'. Entonces, ya están avisados todos mis amigos de que conmigo no se puede contar.

Laura, despeje una duda: ¿tiene pareja en la actualidad?

No, hace muchos años que no. Estoy encantada así. Si la vida me pone algo delante, ¡oye, sí que sí! Pero que no es una obsesión. No, no, nunca lo ha sido, pero vamos, estoy tan tranquila.

Yo creo que las cosas pasan cuando tienen que ser, pero es verdad que había enlazado mucho novio con novio. Nunca había estado tanto tiempo sola.

Hay que saber estar solo...

Eso es una cosa muy importante. Bueno, yo estoy feliz. A veces pienso: '¿Voy a estar con mi madre ya así sola toda mi vida?' Y digo: 'pues puede ser, ¿por qué no?' Qué manía, ¿no? El amor también está en los amigos, hay mucho amor en el mundo.