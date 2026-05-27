Samantha Vallejo-Nágera revela que Colate "está tranquilo" ante el juicio con Paulina Rubio: "Ha hecho lo que tenía que hacer"

Durante más de una década, Samantha Vallejo-Nágera (56 años) fue uno de los rostros más reconocibles de MasterChef. Su carácter directo, su estilo personal y su papel como jurado la convirtieron en una figura imprescindible del programa de televisión.

Ahora, tras su salida del talent culinario de RTVE, la famosa chef madrileña inicia una nueva etapa en la que quiere dedicar tiempo a todo lo que ha construido fuera de la pequeña pantalla como su empresa y su restaurante y, sobre todo, recuperar su vida familiar.

"Ahora me lo estoy pasando bomba. Estoy viajando exactamente igual que cuando estaba en el programa y estoy haciendo mi vida también. Yo he estado 13 años ahí, encantada siempre de ser Samantha la de MasterChef, pero ahora ya me tocaba disfrutar y pasarlo bien, o sea que estoy muy contenta", ha asegurado Samantha en un evento en el que se ha presentado como nueva embajadora de Mobalpa, una empresa de cocinas francesas.

La chef es la nueva imagen de Mobalpa. GTRES

Acaba de llegar de Gijón y en unos días volará a Ibiza para asistir a otro evento. Entre medias, también ha tenido tiempo para vivir por primera vez la experiencia de ir a El Rocío (Huelva). "Ha sido impresionante. La verdad es que vuelvo flipada. Luego vas a la India, vas a Marruecos, vas a todos los lados y digo "pero si tenemos aquí una cosa que yo no había ido nunca"".

"Me acuerdo cuando César Morancos se fue al Rocío cuando estaba en MasterChef, que fue cuando le echamos y dijo "yo me voy al Rocío" y dije "uy qué envidia". Yo allí en el plató 18 horas... Entonces dije "cuando salga de MasterChef quiero ir al Rocío". Dicho y hecho. Me organicé mi plan y me he ido sola. Me lo he pasado como una enana".

Fuera del foco televisivo, uno de sus motores económicos sigue siendo su empresa de catering con la que ya empieza la temporada de bodas. Su agenda está completa, pero lo dice con ilusión. Lleva en los fogones más de 25 años y ha entrado en las cocinas más impresionantes de España como la del Palacio de Liria en Madrid.

Le encanta reunir a la gente en torno a la comida. Por eso está deseando que llegue el verano para irse junto a sus cuatro hijos -Cloe, Pedro, Roscón y Diego- a su impresionante casa de Pedraza y disfrutar con los suyos mientras preparan cada día alguna delicia culinaria.

"Mis hijos me piden cosas. A Diego, por ejemplo, le encanta el risotto, pues a Diego le tengo que hacer el risotto. A Chloé le encanta el sticky rice con mango, que es una cosa tailandesa, que es un postre que le hago haciéndole el arroz al vapor y tal y que le encanta. A Pedrito le gusta... pues cada uno le gusta algo y les voy haciendo sus platos favoritos los domingos en Pedraza".

Juicio Colate y Paulina

Espera, con gran optimismo, que este verano les pueda acompañar también su sobrino Nico, como ella le llama cariñosamente. Andrea Nicolás (15) es el hijo que su hermano Colate (54) tuvo con Paulina Rubio (54). El adolescente se encuentra ahora mismo en Estados Unidos junto a su madre, pero en unos días un juez decidirá si finalmente puede venirse a vivir con su padre a España.

"Nosotros esperamos que venga Nico y ya está. Y si viene fenomenal y si no lo que diga la jueza. Nosotros estamos muy de acuerdo con la justicia y a ver qué pasa, pero vamos, con muchas ganas ya", ha asegurado Samantha quien ha explicado que Colate "está tranquilo" mientras espera la resolución de los tribunales "porque él ha hecho todo lo que tenía que hacer".

La chef junto a su hermano Colate. GTRES

Con lo que no está de acuerdo es con la propuesta que hizo ante el juez la tutora legal de su sobrino en la última vista oral del juicio. La empleada pública sugirió que quizás lo más beneficioso para el joven sería vivir alejado de ambos progenitores un tiempo, en una residencia estatal, para deliberar sobre su futuro americano o español.

"Yo creo que ya ahora mismo tiene una edad para estar en casa, en familia, a él lo que le apetece es estar con nosotros y con sus primos y estar aquí entre Madrid y Pedraza es un planazo para él. Es su mayor deseo. Tengo un hijo como él, de la misma edad, son súper amigos, hablan siete veces al día, el fútbol, el partido, el no sé qué.".

"Además le gusta cocinar. Le encanta comer en España, le encanta comer y cocinar con nosotros también en familia. Esa parte familiar de cocinar, de estar con los primos y todo eso nos encanta a todos".

En un plazo de unos 15 días se sabrá si Colate podrá cumplir el sueño de su hijo, de poder trasladarse a vivir a España con los Vallejo-Nágera.

¿Vuelta a la tele?

La nueva vida de Samantha Vallejo-Nágera fuera de MasterChef también pasa por la televisión, aunque desde otra perspectiva. Después de su salida de la cadena pública ha estado en Tu cara me suena, en Pasapalabra y en El Hormiguero.

"He estado en muchos más programas de concursante que todavía no se han emitido. Me han invitado a Tu cara me suena el año que viene y estoy dando clases de canto".

Sobre un posible contrato con Antena 3, la chef ha respondido que no "tiene ni idea de qué va a pasar", pero "sí que tengo proyectos que están en marcha aunque todavía no puedo decir nada. Por supuesto relacionado con la cocina. Siempre con la cocina, con la gastronomía, con viajar, con lo que me divierta a mí".

Samantha dejó 'masterchef' tras 13 años siendo jurado del programa. Gtres

Lo que sí ha confesado es que no está viendo Masterchef: "No estoy viendo el programa porque de verdad, es que al final yo me acuesto a las once y media y no me da tiempo a verlo. Y luego al final yo es que estoy a tope. Estoy viajando un montón y estoy haciendo un poquito de detox de pantallas, de liberación. Estoy a tope con la vida, con el deporte, con pasarlo bien, con cocinar y con trabajar".