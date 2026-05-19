Sara Carbonero regresa a la vida pública tras el fallecimiento de su madre, Goyi Arévalo: cuándo y dónde será su reaparición

Un mes después del fallecimiento de su madre, Sara Carbonero (42 años) está lista para retomar sus compromisos profesionales. La periodista y empresaria, que se ha tomado un tiempo para superar el dolor por la dura pérdida, quiere recuperar totalmente su rutina.

Aunque evidentemente la tristeza y el duelo siguen acompañando a Sara, ha llegado la hora de recuperar la agenda de trabajo. Este jueves, 21 de mayo, tendrá lugar su primer acto público en Madrid.

Será en el centro comercial de La Moraleja Green a las 18:30 horas, donde ella, y su socia y amiga inseparable, Isabel Jiménez (44), inaugurarán un nuevo punto de venta de Slowlove.

Sara Carbonero junto a su pareja, Jota Cabrera. GTRES

Según la información a la que ha tenido acceso este medio, las dos creadoras protagonizarán un encuentro con sus clientas, compartiendo, de primera mano, con ellas la filosofía de la firma y les mostrarán la nueva colección.

La nueva tienda servirá de escaparate para la colección Primavera-Verano 2026, inspirada en la música -que tanto le gusta a Sara- y articulada en torno a siluetas versátiles, tejidos naturales y tonos tierra, junto al lanzamiento de la primera línea de bisutería en plata de la marca.

Slowlove fue fundada en 2015 por Sara Carbonero e Isabel Jiménez y se ha consolidado como una marca con identidad propia dentro del panorama de la moda femenina. Desde 2021, la firma forma parte de Tendam, uno de los principales grupos omnicanal de Europa especializado en moda.

Esta reaparición de Sara se producirá en un momento especialmente delicado para ella. Además del fallecimiento de su progenitora, a la que estaba especialmente unida, también está siendo un año complicado por sus propios problemas de salud. A principios de año tuvo que ser hospitalizada de urgencia para una intervención cuando se encontraba de vacaciones en Fuerteventura.

Duelo

Desde la muerte de Goyi Arévalo, el pasado domingo 12 de abril, Carbonero ha mantenido un perfil bajo, limitando sus apariciones públicas y utilizando sus redes sociales de forma muy medida, con mensajes cargados de simbolismo y emoción.

Especialmente desgarradora es la carta que le dedicó a su madre 15 días después de su fallecimiento. En ella, además de derramar su dolor también agradeció a su progenitora el haber estado siempre a su lado. "Creo que lo que peor llevo es que la vida siga como si nada porque para mí es como si el mundo se hubiese parado. Como si me hubiesen amputado una parte del cuerpo".

"Mamá, desde donde quiera que estés necesito que sepas que has dejado un vacío muy grande porque eras una mujer excepcional. No sabes lo que te quería la gente y cómo me han hablado de ti todos estos días. En la iglesia no cabía un alfiler. Todo el que tuvo la suerte de conocerte te define como una mujer buena, generosa, dulce, valiente, discreta".

Junto a la periodista en este duro trance ha estado en todo momento, muy pendiente, su pareja, Jota Cabrera (40), que se ha convertido en uno de sus grandes apoyos durante estas semanas difíciles.

También el futbolista Iker Casillas (44), padre de sus dos hijos, al que se le pudo ver en el funeral celebrado en Corral de Almaguer (Toledo).