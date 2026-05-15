El mundo de la hípica rendirá homenaje a Luis Astolfi en medio de su complicada lucha contra la ELA: cuándo y dónde

El mundo ecuestre español se une este sábado, 14 de mayo, en un emotivo homenaje a Luis Astolfi (66 años), una de las figuras más destacadas de la hípica nacional, que atraviesa actualmente una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el jinete olímpico será condecorado con la Medalla de Oro de la Real Federación Española (RFHE), un merecido reconocimiento por toda una trayectoria deportiva y su contribución al deporte ecuestre.

La distinción tendrá lugar dentro de la programación del torneo del Longines Global Champions Tour de hípica 2026, que se celebra este fin de semana en la capital española, en el Real Club de Campo Villa de Madrid.

La infanta Elena y Luis Astolfi en la hípica. Gtres

Se espera la presencia de algún miembro de la Casa Real. Aunque desde la organización del evento no han especificado quién asistirá, lo más probable es que se trate de la infanta Elena (62), que además es una de las amigas íntimas de Astolfi. La hermana de Felipe VI (58) fue una de las primeras que se enteró de la enfermedad del jinete.

Fue a principios de marzo cuando saltó a la prensa que Luis Astolfi había sido diagnosticado de ELA. "Solamente me encuentro un poquito más débil, pero me veo bien. No soy una persona de comerme el coco. Lo que pueda pasar, habrá que afrontarlo y adaptarse, y punto", aseguró entonces el deportista de élite.

"Me noto un poco el habla y un brazo un poquito peor. Pero no tengo ningún dolor y trabajar es una de las mejores cosas que me puede pasar. Así, que mientras pueda seguiré trabajando".

Luis Astolfi ha construido a lo largo de décadas una carrera sólida que le ha llevado a competir en los principales circuitos nacionales e internacionales. Su nombre ha estado ligado no solo a importantes victorias, sino también a la formación de nuevas generaciones de jinetes, consolidándose como un maestro respetado dentro y fuera de las pistas.

El homenaje de este sábado no será únicamente un reconocimiento deportivo, sino también un acto cargado de emoción y solidaridad. La comunidad ecuestre ha querido volcarse con Astolfi en un momento especialmente delicado, mostrando su apoyo tanto al jinete como a su familia.

La infanta Elena y Luis Astolfi en Sevilla. Gtres

El acto también servirá para dar visibilidad a la ELA, una enfermedad neurodegenerativa que en España afecta a miles de personas y que sigue sin cura. En este sentido, el homenaje busca no solo reconocer la figura de Astolfi, sino también sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la investigación y el apoyo a quienes padecen esta patología.

La última aparición pública de Astolfi fue el pasado 6 de marzo en una competición ecuestre en Sevilla. Allí se le pudo ver junto a la infanta Elena, que participaba en el torneo. El jinete, de momento, no está montando a caballo porque, según comentó, tiene un brazo un poco fastidiado.

En las imágenes de aquel día, quedó constancia de la enorme complicidad entre él y la hija del rey Juan Carlos (88). Compartieron risas, confidencias y Luis ayudó a la Infanta a prepararse para la disputa deportiva.

Luis Astolfi fue el primer gran amor conocido de la infanta Elena en los años 80. Mantuvieron una relación sentimental entre aproximadamente 1986 y 1989, que jamás fue confirmada oficialmente por la Casa Real. Tras la ruptura, la relación derivó en una sólida amistad.