Mario Vaquerizo reinventa la fiesta de San Isidro en Madrid: gastronomía castiza y una oda contemporánea a la capital

Mario Vaquerizo en el evento de 'Las Vistillas del Village'. Instagram

La tradición madrileña encontró una nueva forma de celebrarse el pasado martes, 12 de mayo, en Las Rozas Village.

Bajo el nombre de Las Vistillas del Village, el espacio acogió una experiencia inspirada en las fiestas de San Isidro que transformó el emblemático destino de compras en un homenaje contemporáneo a la identidad de Madrid.

Cultura, gastronomía, arte y humor se dieron cita en una velada que reinterpretó el imaginario castizo desde una mirada actual y sofisticada.

Lejos de reproducir una verbena tradicional al uso, el evento apostó por construir un universo propio donde la memoria popular convivió con la estética contemporánea.

Mario Vaquerizo en el evento de 'Las Vistillas del Village'. Instagram

El encargado de dar forma visual a esta reinterpretación fue el artista Jorge Parra, que intervino distintos espacios del Village tomando como referencia algunos de los juegos más reconocibles de las fiestas madrileñas.

Así nació La Charca de San Isidro, una revisión artística del clásico juego de la rana, junto a otras propuestas como Dulces y Anís o ¿Cómo eres de madrileño?, concebidas desde el humor y la nostalgia colectiva.

La música también tuvo un papel protagonista durante la noche. La sesión del DJ Álvaro Naive marcó el ritmo de una celebración en la que el ambiente evolucionó entre lo festivo y lo emocional, mientras el gran momento llegó de la mano de Mario Vaquerizo (51 años).

El bingo chulapo de 'Las vistillas del Village'. Cedida a EL ESPAÑOL

El artista y colaborador televisivo condujo un bingo castizo que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del evento.

Frases tan reconocibles como "el agua de Madrid es la mejor" o "vamos andando, que está aquí al lado" funcionaron como guiños generacionales y pequeños símbolos de pertenencia para los asistentes.

La gastronomía siguió la misma línea conceptual: tradición revisitada con códigos actuales. El clásico bocadillo de calamares convivió con reinterpretaciones del cocido madrileño y patatas bravas, mientras que los postres se movieron entre la nostalgia y el efecto sorpresa.

Churros con chocolate, mini helados de violeta y originales Calippos de anís pusieron el cierre a una experiencia diseñada para activar la memoria emocional de Madrid desde el paladar.

Entre los invitados destacaron perfiles vinculados al mundo de la moda, el arte y el lifestyle como Beltrán Lozano (33), Mayka Merino (29), Celine Van Heel (32) o Laura Vecino (47), reforzando el posicionamiento del Village como punto de encuentro entre creatividad, estilo de vida y cultura contemporánea.

Ana Cristina Portillo en el evento de 'Las Vistillas del Village'. Cedida a EL ESPAÑOL

La iniciativa forma parte de Madrid. En Vena, el proyecto con el que Las Rozas Village busca rendir homenaje a la esencia de la capital y consolidarse como una plataforma cultural además de comercial.

Un espacio en el que la artesanía, el talento local y la memoria colectiva dialogan con las grandes firmas internacionales y donde Madrid deja de ser solo una ciudad para convertirse en una experiencia estética y emocional.