El pueblo español donde se refugia José María Manzanares: 800 habitantes, iglesia del siglo XV y a 34 km de un Parador

José María Manzanares está vinculado a una finca en Extremadura que fue propiedad de su padre hasta su muerte. Montaje de EL ESPAÑOL.

El diestro alicantino ha encontrado su particular "kilómetro cero" en Campo Lugar, un rincón de la provincia de Cáceres que ofrece el silencio necesario para el entrenamiento y la desconexión lejos del circuito taurino convencional.

En el mundo del toro, el silencio es un valor tan preciado como la propia bravura. Buscando precisamente esa quietud, José María Dols Samper, más conocido como José María Manzanares (44 años), ha fijado su refugio personal en Campo Lugar, un pequeño municipio cacereño que apenas roza los 800 habitantes.

Aquí, entre dehesas y el vuelo de las avutardas, el torero ha encontrado el equilibrio perfecto entre la exigencia del campo y el anonimato de la Extremadura más auténtica.

Campo Lugar no es un lugar de paso, sino un destino. El diestro, amante del arte y la estética, pasa gran parte de su tiempo en esta finca, conocida como Cerro Teresa, y fundada a finales del siglo XIX (en 1882, para ser exactos) por Andrés Sánchez de Terrones.

Es aquí donde ha entrenado en muchas ocasiones y realiza algunos tentaderos. Y donde acoge vacas bravas, cerca de 250 vacas mansas, tal y como recoge Cultoro, además de yeguas, potros y caballos de su hermano Manuel.

También es un refugio muy importante a nivel personal. En él vivió su padre, el también matador de toros José María Manzanares, desde que lo adquirió, en 1993, hasta su muerte, en 2014.

En la finca, que desde 2022 es propiedad de la sociedad José María Manzanares S.L, disfrutó de momentos inolvidables junto a sus progenitores y sus tres hermanos.

Campo Lugar (Extremadura). Google Maps.

Para Manzanares, acostumbrado a las plazas más imponentes del mundo, la sobriedad de este "lugar" (como se denominaban históricamente las poblaciones de la zona) supone un retorno a lo esencial.

La localidad, de apenas 800 habitantes, acoge algunos lugares de gran valor patrimonial e histórico. Es el caso de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.

Este templo, que transita entre el gótico final y el Renacimiento, destaca por su peculiar arquitectura de sillería y una torre que parece vigilar los campos de cultivo que rodean al pueblo.

La cercanía con la Zona ZEPA y los Llanos de Cáceres permiten al torero desconectar del mundanal ruido en un entorno donde el único ruido es el del viento sobre el encinar.

Parador de Trujillo. Parador de Trujillo.

A un paso de Trujillo

Pese al aislamiento voluntario que ofrece Campo Lugar, la civilización y la historia con mayúsculas se encuentran a menos de media hora de camino. A tan solo 34 kilómetros se alza la imponente silueta de Trujillo, la cuna de los conquistadores.

Es en esta ciudad donde el entorno de Manzanares suele buscar el contraste de la historia palaciega. El punto de referencia es el Parador de Trujillo, ubicado en el antiguo Convento de Santa Clara del siglo XVI.

Este edificio, con sus claustros renacentistas y su atmósfera de recogimiento, complementa perfectamente el estilo de vida que el torero busca en la zona: una mezcla de mística y señorío extremeño.

Cabe destacar que la comarca en la que se encuentra Campo Lugar es el corazón de algunas de las mejores ganaderías de bravo de España.

En este 2026, mientras el escalafón sigue su ritmo frenético, José María Manzanares se escapa siempre que puede a este rincón de Cáceres. Un lugar donde no es "la figura", sino un vecino más que aprecia el valor del paisaje y

Este jueves, 23 de abril, José María Manzanares encabeza la segunda mitad de la semana taurina de la Feria de Abril, en la Real Maestranza de Sevilla, con toros de Victoriano del Río y de Cortés. Comparte cartel con otras grandes figuras, como Roca Rey (29) y Javier Zulueta (20).