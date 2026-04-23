Primeras palabras de Paz Vega tras su separación de Orson Salazar: "Es un momento difícil, tengo que empezar de nuevo"

A medida que pasan los días se conocen nuevos detalles sobre las causas que habrían motivado la separación de Paz Vega (50 años) con Orson Salazar.

En medio de uno de los momentos más complicados de su vida, la actriz sevillana ha reaparecido ante las cámaras tras salir a la luz la noticia de su inesperada ruptura.

No lo está pasando bien. Y así lo ha confirmado ante las cámaras de la prensa gráfica. "Es un momento muy difícil, lo estamos pasando un poquito regular y yo lo que agradezco es que nos estáis respetando", ha reconocido.

Paz Vega junto a su marido, Orson Salazar. Cedida

Visiblemente triste, no ha tenido reparos en explicar cómo se siente y cómo está viviendo esta dura situación con el apoyo incondicional de sus hijos, Orson (19), Ava (16) y Lenon (15), así como de su hermana, Sara (47).

"Es que no voy a decir nada, de verdad, muchísimas gracias. Es que el día que tenga que decir algo, lo diré. Si lo tengo que decir algún día y si no, pues nada", ha expresado.

Consciente de que de ahora en adelante inicia una nueva etapa y que tiene que seguir adelante en el terreno personal y profesional, la intérprete ha pedido a los medios que le dejen espacio y tiempo para reconstruirse tras este doloroso varapalo sentimental.

"Os pido que me dejéis tranquilita estos días que tengo que hacer cuestiones de cosas. Intentar solucionar y empezar de nuevo. Recados y eso, el sentirme yo".

Minutos después de su encuentro con las cámaras de Europa Press, finalmente reconocía que no atraviesa un buen momento: "Sí, más o menos", sentenciaba al ser preguntada por su estado anímico.

Paz Vega y Orson Salazar, en Madrid, en octubre de 2024. GTRES

Fue el pasado fin de semana cuando trascendió que la pareja ha decidido emprender caminos separados después de más de 25 años de vida en común.

La propia Paz confirmaba las informaciones. A través de la revista '¡HOLA!', su nueva agencia de representación, Meraki Agents, detallaba que esta "os agradece mucho el interés y os pide por favor respeto a su privacidad y la de su familia, especialmente en este momento tan doloroso".

Apenas unos días después ha salido a la luz que el motivo de la desazón de Paz, aquello que habría ocasionado el quiebre de su matrimonio, tendría que ver con asuntos económicos.

Cabe recordar que, durante más de dos décadas al lado de Paz Vega, el venezolano ha sido el mánager y el gestor financiero de los asuntos profesionales de la artista.

Paz Vega fue nombrada Hija Predilecta de Andalucía 2026 el pasado mes de febrero. GTRES.

Según adelanta Informalia, la sevillana habría descubierto una deuda próxima al millón de euros.

Datos muy similares los recoge '¡HOLA!'. Fuentes cercanas a la expareja han apuntado a la revista que lo que ha provocado el fin de su idilio es "un desgaste en la relación debido a cuestiones relacionadas con la gestión económica".

Dichas cuestiones, señalan, "habrían terminado por fracturar la confianza ciega" que Vega siempre tuvo en su marido.

En este sentido, cabe recordar que Paz Vega lleva años figurando en la lista de morosos de la Agencia Tributaria. En el recuento de deudores a Hacienda de 2025, publicada en junio de dicho año, aparece con una deuda de 2.281.819,81 euros.

La situación financiera de la actriz alcanzó un punto crítico a finales del año pasado con la venta forzosa del 65% de una propiedad de lujo en Madrid.

El inmueble, un piso de 140 metros cuadrados gestionado a través de su sociedad Espejo Espejito SL, acumulaba un embargo superior al millón de euros debido a diversas deudas con el fisco por el impago del IRPF.

Sobre el desajuste económico que habría hecho tambalear la estabilidad familiar, Paz Vega prefiere, de momento, guardarse los motivos para la intimidad.

A comienzos del presente mes de abril, Vega ha abandonado el que hasta ahora ha sido el domicilio familiar, en el barrio de Justicia de la capital, y se ha trasladado a otra vivienda.