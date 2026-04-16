Isabelle Junot y Álvaro Falcó ya son padres de su segunda hija

Isabelle Junot y Álvaro Falcó, en la inauguración del Club Vega en Madrid, el pasado mes de marzo. Gtres

Por fin ha llegado el gran día. Isabelle Junot (35 años) y Álvaro Falcó han dado la bienvenida a su segunda hija en común. Tal y como ha adelantado la revista '¡HOLA!', la socialité francesa ha dado a luz en un hospital de la capital.

La pareja ha recibido a su bebé en la clínica Ruber de Madrid. Se trata, sin duda alguna, de la noticia más feliz que recibe el matrimonio después de unos meses especialmente difíciles para la influencer.

Como se sabe, la reciente pérdida de su padre, Philippe Junot, que tuvo lugar el pasado 8 de enero, dejó a Isabelle sumida en un duelo que ha afrontado fiel a su personalidad, de manera absolutamente reservada.

Madre e hija se encuentran "perfectamente"

Tal y como ha anunciado la citada revista, la segunda hija de Isabelle Junot y Álvaro Falcó ha llegado al mundo durante el pasado fin de semana.

"Todo ha ido muy bien. Tanto la madre como la niña se encuentran perfectamente", deslizan a dicho medio fuentes cercanas a la familia.

Hace apenas 6 días, Junot compartía en su cuenta de Instagram unas instantáneas que mostraban su avanzado estado de gestación. "Algunos momentos mágicos del embarazo", decía, junto a divertidas imágenes de su barriguita.

Isabelle Junot, con su hija Philippa, en sus redes sociales. @isabellejunot

Una hermanita para Philippa

Siempre discretos con su vida más personal y familiar, el matrimonio desvelaba el sexo del bebé el pasado mes de noviembre. Fue la pequeña quien, a través de una tarta, descubrió que iba a tener una hermana. Así, vivieron un momento de lo más íntimo y familiar en el que su hija mayor, Philippa, fue la gran protagonista.

Tras el parto, Isabelle ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra de regreso en casa con su recién nacida.

"Philippa sabía que era una niña. Me decía que iba a tener hermana, así que que está feliz, está encantada", confesó Isabelle hace algunas semanas cuando le preguntaban cómo estaba llevando su hija la llegada de un nuevo miembro a la familia.

"A ella le doy mucho protagonismo para que sea su ilusión también. Hay que ver cuando esté, hay que ver cómo lo va a gestionar, pero creo que va a ir muy bien, porque tiene mucha atención", destacaba entonces.

Hasta la fecha, los marqueses de Cubas, que contrajeron matrimonio el 2 de abril de 2022 en la localidad cacereña de Plasencia, no han desvelado el nombre que han elegido para su bebé.

La muerte de Philippe Junot

Con la llegada de su segunda hija, la felicidad regresa, por la puerta grande, a la vida de Isabelle Junot. Como se sabe, el comienzo del año tuvo lugar la pérdida más grande que ha afrontado hasta ahora: la de su padre.

El pasado mes de enero falleció su padre. Philippe Junot, con quien estuvo casada Carolina de Mónaco entre 1978 y 1980. Su deceso, tal y como explicó la propia Isabelle, se produjo "en paz y rodeado de su familia".

Horas después de tan dura pérdida, la joven compartió diversas fotografías de su padre, a modo de homenaje. También publicó estampas en las que este aparecía con su madre, Nina Wendelboe-Larsen, con la que el empresario galo tuvo tres hijos, y quien se casó poco después de su divorcio con la princesa monegasca.

"Recuerdo brevemente que se "divorciaron" en algún momento de nuestra juventud, pero nunca dejamos de ser una familia", subrayaba en sus redes sociales.

En su post, ponía en valor cómo el "respeto" y el "apoyo" entre sus padres "continuaron" a pesar de su separación. Y añadía: "Deseo eso para cualquier niño o persona en este planeta. Así que sí la vida pasa, pero fuimos privilegiados de estar rodeados de amor. Y divertido, por supuesto. Gracias mamá por tu cuidado y lealtad hasta los últimos momentos".