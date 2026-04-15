Sara Carbonero comparte su profundo dolor tras la muerte de su madre: "No hay nada más difícil que vivir sin ti"

Sara Carbonero, en el último adiós a su madre, el pasado 13 de abril, en la localidad toledana de Corral de Almaguer. GTRES.

Son momentos especialmente difíciles los que atraviesa Sara Carbonero (42 años) tras la muerte de su madre. Su progenitora, Goyi Arévalo, perdió la vida el pasado domingo, día 12 de abril, con apenas 66 años.

Su marcha ha dejado desolada a la periodista y empresaria, quien apenas tres días después de tan destacada pérdida ha encontrado fuerzas para compartir cómo afronta este dolorosísimo duelo.

A través de sus redes sociales, la presentadora ha plasmado lo que siente ahora que se ha quedado huérfana de madre. Ella, tan acostumbrada a plasmar sus vivencias haciendo uso de la palabra, ha optado por transmitir sus sentimientos mediante una conmovedora canción.

DL_u304066_006

La melodía elegida para compartir con sus seguidores de Instagram el desgarro que siente no es otra que Si no te hubieras ido, uno de los sencillos más icónicos del cantautor mexicano Marco Antonio Solís (66), y que lanzó en 1999.

"No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Y no sé dónde estás. Si no te hubieras ido, sería tan feliz", reza el single.

Un tema que versiona de una manera exquisita, tal y como se aprecia en su post de Instagram, el excomponente de la desaparecida banda Auryn, Dani Fernández (34).

"La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú", destaca otra de las estrofas de la canción.

Sara Carbonero, arropada por Isabel Jiménez y su pareja, José Luis Cabrera, en el funeral de su madre. GTRES

Aquejada de una larga dolencia

La noticia de la muerte de la madre de Sara Carbonero ha sido un durísimo varapalo para la comunicadora. Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, Goyi llevaba tiempo sobrellevando una delicada situación de salud.

En marzo de 2024, este diario se hizo eco de que Sara había acompañado a su madre a una cita médica en la Clínica Universitaria de Navarra.

En un principio, la imagen hizo saltar las alarmas, ya que algunos interpretaron que quizás la ex de Iker Casillas habría sufrido una recaída.

Pero nada más lejos de la realidad. Sara tan sólo acompañaba a su madre, que en esas fechas ya se encontraba delicada.

Poco después, Goyi se trasladó a vivir a Madrid, como aseguró este diario. Desde entonces cuidada y arropada por sus hijas, Sara e Irene, y disfrutando de su faceta como abuela. Desde ese momento hasta su deceso encaró la enfermedad con gran entereza.

Sara Carbonero, con su madre. Gtres

Una mujer "dulce, generosa y fuerte"

La última imagen de Goyi Arévalo que apareció en la crónica social fue hace justo un año, en marzo de 2025, cuando perdió la vida Máxima Salazar, la abuela de Sara.

Goyi fue inmortalizada en el último adiós, celebrado en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de Corral de Almaguer, su pueblo natal de Toledo, donde este lunes, precisamente, ha sido despedida la propia Goyi.

Hace apenas un mes, Goyi había celebrado su último cumpleaños, una efeméride que Sara Carbonero no quiso dejar pasar sin compartirla con su legión de followers.

"Feliz cumpleaños, mamá. No podemos quererte más", escribió entonces en sus redes sociales. En aquella emotiva felicitación, la comunicadora definía a su madre como una mujer "dulce, generosa y fuerte", a quien también atribuía algunos de los recuerdos más felices de su infancia.

Recordaba, además, los abrazos reconfortantes que recibía de ella cuando algo le dolía, siempre acompañados del inconfundible aroma de su perfume de Carolina Herrera.

Sara Carbonero, con su hermana Irene, en el último adiós a su madre. Gtres

En su mensaje tampoco faltó el reconocimiento a la de su madre ni a esa capacidad casi instintiva para convertirse en refugio en cualquier momento difícil.

Para la periodista, su madre representaba una figura esencial en su vida, alguien que -según sus propias palabras- "le carga las pilas, le pinta las alas y le ha dado no solo la vida, sino también la lección más importante sobre cómo vivirla".

A pesar de la gran popularidad de su hija, Goyi Arévalo siempre optó por mantenerse en un discreto segundo plano. Nunca buscó protagonismo mediático y procuró llevar una vida lo más sencilla posible.

De hecho, hasta su traslado definitivo a Madrid, fue una vecina más en Corral de Almaguer, el municipio toledano donde residió durante años y donde crió a sus hijas. Allí mantuvo una rutina cotidiana y cercana, algo de lo que este periódico ha podido ser testigo en diversas ocasiones.