Primeras palabras de Fernando Alonso tras convertirse en padre junto a Melissa Jiménez: "Es un momento muy especial"

El regreso de Fernando Alonso (44 años) a los circuitos no ha sido uno más. Apenas 48 horas después de convertirse en padre por primera vez junto a la periodista Melissa Jiménez (38), el piloto asturiano ha reaparecido en Japón, con motivo del Gran Premio, protagonizando una de las imágenes más comentadas del fin de semana.

La llegada del bicampeón del mundo congregó a decenas de aficionados a las puertas del circuito quisieron darle la bienvenida con muestras de cariño, entre ellas carteles de felicitación y peluches dedicados al recién nacido, cuyo nombre, por el momento, no ha trascendido.

A su llegada al circuito, el equipo de DAZN España, cadena en la que trabaja su pareja, logró arrancarle unas breves pero reveladoras palabras sobre cómo estaba viviendo este nuevo capítulo. "Estoy bien", aseguró el piloto con una sonrisa que dejaba entrever su estado de ánimo.

Fiel a su carácter reservado, Alonso no suele manifestarse en detalles sobre su intimidad. Sin embargo, en esta ocasión, el contexto invitaba a una excepción.

FERNANDO ALONSO ES EL PAPÁ MÁS FELIZ DEL MUNDO 😍👏



"Ha salido todo bien afortunadamente, tanto la mamá como el bebé. Es un momento superfeliz, muy especial"#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/dLmch7m2YM — DAZN España (@DAZN_ES) March 27, 2026

Lejos de idealizar el momento, ha reconocido que la experiencia ha estado cargada de incertidumbre: "Nunca te imaginas nada en particular, todo viene como viene", ha explicado con naturalidad. Una reflexión que conecta con la realidad de muchos padres primerizos, donde la emoción convive con los nervios.

Alonso no ha ocultado que han sido días intensos, marcados por la preocupación de que todo saliera bien. "Con un poco de estrés, de que todo fuese bien… y salió bien, afortunadamente. Tanto la mamá como el bebé están bien", ha afirmado, visiblemente aliviado.

Sus palabras culminaron con una declaración que resume el momento vital que atraviesa: "Muy contento, es un momento súper feliz y muy especial".

Aunque el cansancio era evidente tras el viaje exprés, Alonso ha querido restarle importancia a la fatiga. El piloto ha explicado que acababa de aterrizar esa misma mañana y que el jet lag formaba parte del proceso.

Fernando Alonso y Melissa Jiménez esperan su primer hijo en común. GTRES

"He hecho las pruebas ahora y, en unas horas, a dormir, porque me he saltado la noche europea", ha comentado, evidenciando la rapidez con la que ha tenido que cambiar el ámbito familiar por la exigencia de la competición.

El nacimiento del bebé ya había generado expectación días antes, cuando la escudería Aston Martin F1 Team comunicó un cambio de última hora en la agenda del piloto por "motivos familiares personales".

Aunque el equipo no ofreció más detalles en ese momento, medios como BBC Sport confirmaron posteriormente que se trataba del nacimiento de su primer hijo.

Ahora, con la emoción aún reciente, Fernando Alonso ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: competir. Pero esta vez lo hace con un nuevo rol fuera de la pista, el de padre, en una etapa que, tal y como él mismo ha reconocido, ya se ha convertido en la más especial de su vida.