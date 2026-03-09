Alba Flores, a su padre, Antonio, tras el éxito de su documental: "Gracias por inspirarme en este viaje que tanto me está dando"

Han pasado nueve días desde que Alba Flores (38 años) se alzó con un Goya a Mejor canción original por el tema del documental Flores para Antonio, con el que rinde homenaje al cantante.

Aquella noche, emocionada, la actriz dedicó el galardón a su familia. Ahora, a través de sus redes sociales, ha escrito una emotiva carta a su entorno y a quienes le han acompañado en este proyecto.

"Una noche épica que nunca olvidaré, con un Goya debajo del brazo, que marca el final de este tramo de vida crucial, de esta epopeya tan íntima y pública a la vez, en la que nos hemos entregado a colocar a mi padre en el centro de nuestros corazones", ha reflexionado Alba Flores junto a un variado álbum de fotos en el que reúne algunos de los mejores momentos de los Goya.

Sobre el proyecto, dedicado al intérprete de No dudaría, ha añadido: "Y mirarle, y mirarnos, desde este lugar de ternura que habitamos ahora y que espero que nos perdure mucho tiempo".

A continuación, la actriz y productora ha agradecido a quienes también son responsables del éxito de Flores para Antonio.

Su padre encabeza la lista. "Gracias, papá, por ser mi Ítaca e inspirarme en este viaje que tanto me está dando", escribe Alba.

"Gracias, mamá, por acompañarme en esta aventura y dotarme de todos los dones que necesitaba para esta peripecia: confianza, paciencia, astucia, coraje, empatía...", dice sobre Ana Villa, quien gestiona la productora del documental, Flower Power Producciones.

Alba Flores, tras alzarse con un Goya. Gtres

En su lista de agradecimientos, Alba Flores añade: "Gracias a todas las personas que componen mi familia y mi círculo cercano, por subiros al barco sin dudar y remar tanto o más fuerte que yo".

Sobre el equipo de Flores para Antonio solo tiene palabras de admiración. "Gracias a Silvia, por ser la maga blanca que me ha enseñado esta nueva forma de alquimia que es hacer una canción, gracias por tu infinita bondad conmigo. Gracias Isaki y Elena, por trazar los mapas de una vida entera y guiarme por los caminos del relato, gracias por poner los espejos que reflejaban justo lo que necesitaba ver".

En esta misma línea, añade: "Gracias a mis camaradas productores por luchar codo con codo conmigo, contra viento y marea, por defender con toda la fuerza y proteger con todo el cariño cada paso que hemos dado juntes".

"Y gracias a todas las personas que habéis trabajado en esta peli con una entrega, una involucración y una sensibilidad, como nunca había experimentado en mi vida", termina la actriz.

Alba Flores y Ana Villa en la presentación de 'Flores para Antonio' en Madrid.

Como mensaje final, comparte: "Me llevo mucho de todo esto para siempre, espero que muchas de vosotras también. Gracias siempre. Arriba los corazones siempre".

Alba Flores tampoco se olvida del responsable de su look en la noche de los Premios Goya, que tuvo lugar el pasado 18 de febrero en Barcelona.

Alba Flores, en medio de sus tías Rosario y Lolita, en el Festival de San Sebastián 2025. Gtres

Un estilismo con el que también rindió homenaje a su padre, Antonio, quien perdió la vida hace tres décadas, solo dos semanas después de que falleciera su madre, Lola Flores.

"Para esta noche mágica y especial, tenía que vestirme también con algo especial. Gracias, Domingo, por armarme de personalidad inspirándonos en mi padre", concluye Alba Flores en su carta.

En televisión

El documental que repasa la trayectoria y la herencia musical de Antonio Flores, bajo la producción de su única hija, se podrá ver en televisión a partir del próximo 19 de marzo.

Flores para Antonio, que se estrenó en cines el pasado 28 de noviembre, llegará a Movistar Plus+.