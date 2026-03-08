Eugenia Martínez de Irujo anuncia su ruptura con Tous en un comunicado: "Es el cese de mi compromiso y relación"

Gran sorpresa la que ha dado Eugenia Martínez de Irujo (57 años) en sus redes sociales. La hija de la desaparecida duquesa de Alba ha anunciado el fin de su relación profesional con Tous tras casi tres décadas de colaboración con la firma catalana.

"Os comunico el cese de mi compromiso y relación con la joyería Tous", empieza el texto con el que la duquesa de Montoro hace pública su decisión de cerrar esta etapa.

En su mensaje, subraya el vínculo casi íntimo que ha mantenido con el clan joyero: "Para mí son parte de mi familia y saben el gran aprecio y cariño que les tengo".

Asimismo, marca con claridad el motivo del cambio de rumbo: "Ahora es momento de emprender nuevos proyectos y desvincularme de las nuevas generaciones que están continuando con ese legado, y así me lo han transmitido"

"Les deseo lo mejor a sus hijas"

A continuación, la aristócrata agradece expresamente a los fundadores de la casa: "Quiero agradecer a Rosa y Salvador Tous la oportunidad que me dieron hace casi 30 años de involucrarme en su proyecto, siendo la primera embajadora de la marca, en aquel entonces iniciando su expansión en el año 97 y participando en las primeras inauguraciones de sus tiendas, hoy más de 500 tiendas en el mundo".

En su escrito, la aristócrata se despide deseando suerte a las hijas del matrimonio Tous, hoy al frente del negocio familiar: "Les deseo lo mejor a sus hijas que están ahora al frente de la empresa, que cuiden con la misma pasión, entrega y lealtad que convirtieron sus padres a Tous en un referente de la joyería".

Por último, cierra el comunicado con un agradecimiento a quienes la han seguido durante esta larga etapa: "Gracias a todos los que me habéis apoyado durante todos estos años en este proyecto".

La duquesa de Montoro ha anunciado el fin de su relación comercial con Tous a través de sus redes sociales. GTRES

Así, pone punto final a una alianza que la ha convertido, durante tres décadas, en uno de los rostros más reconocibles de la joyería española.

La decisión no ha tardado en recibir una cascada de mensajes de apoyo por parte de su entorno más cercano. Su hija, Tana Rivera (26), ha sido una de las primeras en reaccionar públicamente.

"Nuevos proyectos más que merecidos. Echaremos de menos tus colecciones especiales y con tanto cariño siempre. Te quiero mamá", le dice, subrayando el peso que han tenido sus piezas y el esmero que ha puesto en ellas.

Del lado de los amigos, la actriz Natalia Verbeke (51) ha reivindicado el talento creativo de Eugenia y su papel como diseñadora para la firma: "Mi querida Eugenia, tienes un talento inmenso, siempre te lo he dicho. Deseando conocer esos nuevos proyectos y enhorabuena por todos estos años diseñando para Tous. Sabes que tus joyas me acompañan siempre. A por un nuevo comienzo!".

También el aristócrata Rafael Medina (47), hijo de Naty Abascal (82), ha querido dejar constancia de su respaldo con un escueto pero elocuente comentario: "Grande Eugenia".

Lejos de ser un 'divorcio traumático', el fin de esta etapa parece tratarse de un cierre de ciclo consensuado, en tono afectuoso. Y con la mirada puesta en la siguiente etapa laboral de la duquesa.

Eugenia Martínez de Irujo, con Rosa Oriol y Salvador Tous, fundadores de Tous, en México, en 2005. GTRES

Tres décadas junto Tous

La historia de Eugenia Martínez de Irujo con Tous arranca a finales de los años noventa, cuando la firma de Manresa comenzaba su gran expansión internacional y buscaba una imagen que conectara con el público español y, en especial, con la clientela joven.

Fue entonces cuando Rosa Oriol (80) y Salvador Tous (83) apostaron por la duquesa de Montoro como primera embajadora de la marca. Sin duda, fue una colaboración pionera en su época.

Y es que entonces, el "fichaje" de aristócratas como imagen de firmas comerciales no era aún una práctica extendida.

En ese contexto nació también su faceta de diseñadora, con colecciones cápsula que llevaban su nombre y que terminarían dando lugar a la línea Eugenia by Tous.

Eugenia Martínez de Irujo ha detallado que el matrimonio Tous sigue siendo "parte de mi familia", a pesar de la ruptura del vínculo comercial con la marca. GTRES

En entrevistas concedidas con motivo de estos lanzamientos, la propia Eugenia ha recordado cómo aquellas primeras piezas las creó cuando aún vivía en Andalucía y cómo la colección Folklore, inspirada en el imaginario andaluz —zapatos de flamenca, guitarras, claveles—, fue una de las primeras en consolidar su estilo reconocible dentro de la firma.

A lo largo de los años, su colaboración se ha traducido en múltiples colecciones temáticas, muchas de ellas con guiños explícitos a su mundo personal y familiar.

Entre ellas destaca Save, una línea inspirada en la naturaleza y realizada con materiales sostenibles, premiada en el ámbito de la joyería responsable y en la que una parte de los beneficios se destinó a WWF. Un gesto que reforzó el posicionamiento de Tous en el terreno de la sostenibilidad y el activismo ambiental.

Eugenia Martínez de Irujo empezó a colaborar con Tous a finales de los noventa. GTRES

La vocación de joyera de la familia Alba

Más allá de Tous, la vocación de Eugenia como creadora de joyas se ha ido consolidando con los años hasta convertirse en una verdadera profesión.

Ella misma ha contado que empezó "pintando" y extrayendo motivos de sus dibujos para convertirlos en charms, colgantes y piezas pequeñas, un proceso casi artesanal que fue puliendo a medida que ganaba seguridad como diseñadora.

"Ahora sé mucho mejor lo que quiero", ha reconocido al hacer balance de su largo recorrido diseñando joyas. Su estilo se caracteriza por un lenguaje muy personal, que mezcla iconografía andaluza, referencias familiares, símbolos de la Casa de Alba y un punto boho-chic de colores vivos y motivos lúdicos.

Lo cierto es que su capacidad creativa no es, en absoluto, ajena al ambiente en el que creció: la duquesa de Alba poseía una de las colecciones de joyas privadas más importantes de Europa, con piezas históricas ligadas a la Casa de Alba, desde tiaras con diamantes y esmeraldas hasta collares y pendientes procedentes de herencias centenarias.

Eugenia ha reconocido en varias ocasiones que esa convivencia con joyas, pinturas y antigüedades en los palacios familiares —Liria, Las Dueñas— marcó su mirada estética y supuso para ella una especie de archivo sentimental del que sigue bebiendo en sus diseños.

Quiénes son las hermanas Tous

Las cuatro hijas de Salvador Tous y Rosa Oriol —Alba (57), Rosa (56), Laura (54) y Marta Tous Oriol (52), forman hoy el núcleo duro del gigante joyero catalán.

Todas ellas han ejecutado un relevo generacional que se ha completado sin sobresaltos, y de manera progresiva. Los fundadores han cedido el día a día a sus hijas, encargadas de consolidar un modelo de empresa 100% familiar, pero gestionada con criterios de grupo internacional.

A medida que la firma se ha expandido fuera de España, las hermanas fueron incorporándose al negocio desde finales de los años 90 en distintos departamentos, siguiendo la estela de sus padres.

Eso sí, con un enfoque más profesionalizado, volcado en la expansión exterior, el marketing y la diversificación del producto.

Primero lo hicieron ocupando puestos intermedios y, con el tiempo, se fueron sentando en el consejo de administración, tomando el testigo de Salvador y Rosa en las grandes decisiones estratégicas y pilotando operaciones clave como la apertura de mercados en Latinoamérica, Asia y Oriente Medio.

Actualmente, la hija mayor, Alba Tous, ejerce como presidenta del consejo. Es el rostro institucional y más visible de la compañía. Por su parte, Rosa se ha consolidado como vicepresidenta y responsable de buena parte del relato de marca.

En lo que respecta a Laura, ocupa un rol ejecutivo desde la matriz familiar, Touskaos, desde donde coordina la estructura societaria y las inversiones del grupo.

Marta, que empezó en la casa en 1994, es la actual directora creativa de la casa, responsable del diseño de las colecciones y de mantener el ADN reconocible del icónico osito en plena competencia global.

Vajillas, arte y otras colaboraciones

El final de su etapa con Tous no implica, ni mucho menos, el fin de la actividad creativa de la duquesa de Montoro. En los últimos años ha diversificado sus colaboraciones.

Una de las más destacadas es su alianza con el Grupo Sushita, con el que ha lanzado Eugenia & Sushita, un proyecto a medio camino entre el arte y la gastronomía que se materializa en vajillas y piezas de menaje decoradas con sus propios dibujos.

La empresaria Sandra Segimón, presidenta del grupo y amiga de Eugenia, ha explicado que la idea surgió al ver sus cuadros durante la pandemia del coronavirus y detectar su potencial para trasladarlos a la mesa.

En esta línea, Eugenia ha presentado colecciones de vajillas que se venden tanto en restaurantes del grupo como en puntos de venta específicos y pop-up stores, reforzando otra faceta como artista: la de diseñadora de objetos para el hogar.

Ella misma ha confesado que pintar le proporciona "momentos de paz y tranquilidad", y que la posibilidad de ver sus ilustraciones convertidas en platos, manteles y elementos decorativos ha sido una de las aventuras profesionales más ilusionantes de esta nueva etapa.