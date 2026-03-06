Paloma Lago se convierte en abuela: Javier García-Obregón y Eugenia Gil dan la bienvenida a su primer hijo

Paloma Lago junto a su hijo y su nuera en la Semana de la Moda de Madrid 2025. Gtres

Paloma Lago (58 años) está de enhorabuena. La presentadora se ha estrenado como abuela con el nacimiento de Javier, el primer bebé de su único hijo, Javier García-Obregón (29), fruto de su matrimonio con Eugenia Gil.

Hasta ahora, no han trascendido mayores detalles. Ni sus padres ni su abuela se han hecho eco de la noticia.

Solo se conoce que el bebé ha pesado cuatro kilos, según ha publicado Libertad Digital este viernes, 6 de marzo. El mismo medio informa que Eugenia ha tenido "un parto largo y tedioso".

La última actualización que compartió la nuera de Paloma Lago fue hace una semana, cuando mostraba su embarazo a través de una publicación de Instagram. "El bebé va creciendo y mi amor por los leggins también", escribía entonces.

Previo a este post, Eugenia posaba junto a su marido para la revista ¡HOLA! "Nuestra vida está a punto de cambiar para siempre", aseguraba ella en su cuenta de Instagram, rescatando una imagen de aquella sesión.

Fue el pasado 19 de octubre cuando el matrimonio anunció el embarazo de Eugenia. Lo hicieron con una publicación conjunta en la que posaban muy tiernos. Ella, además, presumía de su figura premamá.

"La vida nos ha regalado el milagro más bonito. Muy pronto seremos uno más y no podemos estar más felices", comunicaban.

Ahora, con el nacimiento de Javier, quien ha recibido el mismo nombre que su padre y su abuelo paterno, el sobrino de Ana Obregón (70) y Eugenia Gil dan un paso más en su historia de amor.

Javier García-Obregón y Eugenia Gil se han estrenado como padres casi dos años después de boda. Fue el 1 de mayo de 2024, cuando se dieron el 'sí, quiero' tras siete años de relación.

Sellaron su amor ante Dios en la iglesia San Fermín de los Navarros, situada en el barrio de Chamberí de Madrid. La novia entró en la iglesia del brazo de su madre, por lo que el enlace contó con dos madrinas. La madre de ella y la presentadora Paloma Lago, madre del novio y quien fue una de las primeras en llegar, acompañando a su hijo, tal y como manda la tradición.

Javier García-Obregón y Eugenia Gil el día de su boda. Gtres

Ana Obregón también fue una de las protagonistas de la boda. En un determinado momento de la misa se rindió homenaje a sus padres y abuelos paternos de Javier, Ana y Antonio, quienes fallecieron en mayo de 2021 y en septiembre de 2022, respectivamente.

También se dedicó unas palabras al hijo de la actriz, Álex Lequio, quien mantenía una estrecha relación con su primo Javier.

Más tarde, junto a todos sus invitados, los entonces recién casados continuaron la celebración en El Soto de Mónico.

Para Paloma Lago, la llegada de su primer nieto supone un alivio emocional tras su durísimo año, marcado por el fallecimiento de su padre y por su denuncia de agresión sexual contra el exconselleiro Alfonso Villares (55), que finalmente archivó el Juzgado de Ferrol.

Sobre esto último, cabe puntualizar, el hijo de Lago se ha mantenido especialmente discreto.

Javier García-Obregón, pese a la fama de su madre y su tía Ana, siempre ha querido vivir apartado de la primera línea mediática. Solo ha aparecido en el papel couché en contadas ocasiones.

Así, reservado, se ha mantenido en los últimos meses, después de que trascendiera que su madre había interpuesto una denuncia contra Alfonso Villares.