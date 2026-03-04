Sonsoles Ónega, entre lágrimas, llega a la capilla ardiente de su padre acompañada por sus hermanos y su pareja, Juan

Sonsoles Ónega, rota en lágrimas, llega a la capilla ardiente de su padre acompañada por sus hermanos y su pareja, Juan. GTRES

Día triste el que vive hoy la familia Ónega. Los seres queridos de Fernando Ónega, fallecido el pasado martes sobre las 19:00 horas a los 78 años, han sido los primeros en llegar a su capilla ardiente, donde al veterano periodista se le rendirá un último adiós.

Fernando Ónega, referente del periodismo político en España, será velado este miércoles, 4 de marzo, de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

Hasta allí han acudido, desde primera hora de la mañana, su viuda, Ángela Rodrigo, y todos sus vástagos: su hijo menor, Fernando Jr., y las periodistas Cristina (51) y Sonsoles Ónega (48).

Ángela Rodrigo, viuda de Fernando Ónega, llega a la Casa de Galicia en Madrid, donde se rendirá un último adiós a Fernando Ónega, acompañada de su hijo Fernando. GTRES

Los primeros en llegar al velatorio han sido su viuda, Ángela Rodrigo -con la que contrajo matrimonio en el año 2000 tras su separación de su primera mujer, Marisol Salcedo- y su hijo menor, Fernando Ónega Jr., que el próximo junio cumplirá 24 años y que, a diferencia de sus hermanas, no ha seguido los pasos de su padre en el mundo del periodismo. Actualmente estudia Ingeniería Informática en la Universidad Autónoma de Madrid.

Rodrigo, quien no ha hecho declaraciones a los medios, portaba un cuadro de gran tamaño con una imagen de su marido para presidir su sentido adiós.

Minutos después han hecho entrada sus hijas mayores. Con el semblante serio, y sin poder reprimir las lágrimas, la presentadora de Y ahora Sonsoles ha hecho acto de presencia en el velatorio acompañada de su pareja, Juan Montes Carrasco (52) y su hermana Cristina.

Sonsoles Ónega, acompañada de su pareja, Juan, llega a la capilla ardiente donde será velado su padre, en Madrid. GTRES

Sin poder ocultar su emoción -a pesar de llevar oculto su rostro con gafas de sol-, la presentadora ha hecho gestos de disculpa a la prensa, ya que no tenía fuerzas para acercarse a pronunciar unas palabras.

Sonsoles, que estaba muy unida a su padre, ha sido incapaz de hablar sobre el durísimo trance que le ha tocado afrontar: la pérdida de su progenitor, al que consideraba un referente no solo en la vida: también en lo profesional.

Hasta la fecha, se desconoce la causa de la muerte de Fernando Ónega. Se sabe que en los últimos años tuvo problemas de salud.

En noviembre de 2025, el propio Fernando confesó en una entrevista en La 2 que fue su mujer quien le donó un riñón en 2021.

Además de su familia, con la que formaba una piña, Fernando Ónega contaba con una amplia red de amigos. Todos ellos podrán llorar su inesperada pérdida en su capilla ardiente, instalada en la Casa de Galicia de Madrid, hasta las 21:00 horas del presente miércoles.

Así, todas aquellas personas que deseen rendirle un último adiós y transmitir sus condolencias a sus seres queridos podrán hacerlo a lo largo de una jornada que se prevé intensa y cargada de rostros conocidos.

Sonsoles Ónega ha pedido disculpas a la prensa a su llegada a la Casa de Galicia de Madrid, donde se ha instalado la capilla ardiente de Fernando Ónega. GTRES

Apenas unas horas después de conocerse la noticia de su deceso, la Casa de Su Majestad el Rey ha enviado un mensaje de condolencias.

"Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa. Nuestro cariño y el mejor recuerdo para su familia", ha destacado Casa Real en su mensaje.

Cabe recordar que Sonsoles Ónega es amiga íntima de la reina Letizia (53). Se conocieron en la redacción de CNN+, cuando ambas eran principiantes en el mundo del periodismo. Desde entonces mantienen una sólida amistad, por lo que no se descarta la presencia de la mujer de Felipe VI (58) en el velatorio.